Сергей Притула – о волонтерстве

Ведущий Нового канала рассказал о масштабных результатах работы его фонда за время войны, а также поблагодарил свою команду и неравнодушных в Украине и во всем мире

В первый день войны, которую россия развязала против Украины, ведущий Нового канала Сергей Притула вместе с командой добровольцев открыл волонтерский штаб в здании своего офиса в Киеве. Они активно помогают нашей армии всем необходимым и иногда делают, казалось бы, невозможное.

– Немає такого дня, щоб я не дякував Збройним Силам України за їхній подвиг! – говорит ведущий. – Подумки, коли прокидаюся чи засинаю в нерозбомбленому домі. Наживо, коли впродовж дня до нашого штабу стікаються десятки (а в період оборони Києва – сотні) військовослужбовців. Волонтерство є важливим елементом українського сьогодення, але наша робота не йде в жодне порівняння з тим пеклом, через яке щодня проходять хлопці та дівчата, які борються за нас і за Державу!

Сергей Притула о войне в интервью: «Я вижу, сколько любви в Украине стало после 24 февраля»

С Сергеем волонтерит огромная команда людей. Работа кипит по всей Украине и за ее пределами. Несколько сотен человек стали частью единого механизма!

– Я хотів би подякувати як усім українським волонтерам загалом, так і безпосередньо тим, хто працює зі мною, – говорит Притула. – Нашим волонтерам зі штабу на Гончара, логістичним хабам у Львові та Перемишлі, гуманітарному складу нашого фонду на Васильківській, складу на Подолі, закарпатським друзям, івано-франківцям, буковинцям, тернополянам, колегам з Волині, тим, хто «рисачить» по всій Європі та Британії в пошуках всього необхідного, колегам зі США, нашим бухгалтерам, логістам, усім кур’єрам і драйверам, які перекидають через кордон і доправляють у Київ чи безпосередньо в підрозділи все необхідне!

#ДобріІсторії: Сергей Притула обеспечивает ВСУ и ТРО всем необходимым – от еды до военной техники

Украинцы со всего мира имеют большие сердца и доверяют фонду Сергея Притулы как людям, которые могут найти, получить, купить, отвезти, развезти. Это дало свои грандиозные результаты.

– Ми спромоглися допомогти Армії коптерами у кількості понад 600 штук (85 ще доїжджають, 200 – законтрактовані й на стадії виробництва), понад 8 тисяч радіостанцій, кілька тисяч комплектів амуніції по кожному пункту (броня, форма, берці тощо), законтрактовано пошив ще п’ять тисяч комплектів форми, близько 330 генераторів, роздано тисячі турнікетів, доправлено по підрозділах близько сотні хороших тачок (ще +/- 30 у процесі придбання), понад 600 тепловізорів, тепловізійних прицілів, приладів нічного бачення, коліматорних прицілів, специфічних насадок для снейперських прицілів, тисячі планшетів, тисячі павербанків, безліч іншої номенклатури, перелік якої займе багато аркушів формату А4, – рассказывает Сергей Притула. – Окремо стоять сім БПЛА різних модифікацій. Здавалося б, мало, але це понад два мільйони доларів. Загалом за 1,5 місяці ми допомогли військовим вже, або законтрактували допомоги на суму приблизно 350 млн грн. Що було б неможливо без підтримки нашої роботи українцями, українським бізнесом, небайдужими громадянами інших країн! Ми дякуємо всім за підтримку! І, головне, за довіру! Бо якщо волонтерство стоїть на якихось китах, то головний з них – саме довіра!

Отдельную благодарность Сергей Притула выразил гуманитарному крылу их фонда.

– Вдячний усій команді, яка в стислі терміни показала феноменальну працездатність і налагодила процес так, що я не можу знайти слів, як ними пишаюся! – принается он. – Цього тижня ми перетнемо позначку в тисячу тон гуманітарних вантажів, які отримали й розвезли по різних куточках України. В умовах відсутності фінансування цього напрямку ви дуже круто масштабувалися, і це дозволило нам розпочати процес відкриття хабів по Україні. Молодці! Дякуючи всім, я б хотів одразу попередити, що найважче попереду. Тому тримаємо стрій і віддаємо всі свої сили на допомогу тим, без кого ми просто статистика. Слава ЗСУ! Дякуємо ЗСУ! Дякуємо всім, хто підтримує! Працюємо, панове!

Добавим, что 20 апреля – День благодарности волонтерам. В честь этого в сети запустили флешмоб #дякуюволонтерам. Присоединиться может любой желающий! Снимите видео со словами благодарности волонтерам или покажите свою работу, если вы волонтерите. Опубликуйте в соцсетях с соответствующим хештегом. Давайте поддерживать друг друга, ведь вместе мы – сила!

Все счета Сергея Притулы:

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон https://www.patreon.com/prytula

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЕГРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Доллар UA 90 305299 00000 26001026709343

Евро UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Назначение платежа – «Благотворительная помощь»

Гривни

Пополнение карты:

5168742063537207

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПРИТУЛА С. Д.

СЧЕТ: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО КБ «ПРИВАТБАНК», КИЕВ, УКРАИНА

ЕГРПОУ получателя: 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01