Стрельба в Нью Йорке: что известно на 13 апреля 2022

Во вторник, 12 апреля в 8:30 утра в нью-йоркском метрополитене произошла стрельба. Об этом сообщили в The New York Times.

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn — subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw — ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ☀ (@MArizanti) April 12, 2022

Неизвестный мужчина открыл канистру в метро Нью-Йорка на станции 36th Street, где линии D, N и R проходят через район Сансет-Парк, в результате чего вагон наполнился дымом. Затем подозреваемый начал стрельбу. Сам неизвестный был в противогазе и зеленой куртке.

Известно, что в результате инцидента пострадали 16 человек, в том числе пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Представители транспортного управления отметили, что движение поездов трех линий было приостановлено из-за следственных действий. Полицейские не обнаружили никакие взрывные устройства.В настоящее время подозреваемого в совершении стрельбы в метро Нью-Йорка разыскивает местная полиция.