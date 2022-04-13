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Стрельба в Нью Йорке: что известно на 13 апреля 2022

Стрельба в Нью Йорке: что известно на 13 апреля 2022

Во вторник, 12 апреля в 8:30 утра в нью-йоркском метрополитене произошла стрельба. Об этом сообщили в The New York Times.

Неизвестный мужчина открыл канистру в метро Нью-Йорка на станции 36th Street, где линии D, N и R проходят через район Сансет-Парк, в результате чего вагон наполнился дымом. Затем подозреваемый начал стрельбу. Сам неизвестный был в противогазе и зеленой куртке.

Известно, что в результате инцидента пострадали 16 человек, в том числе пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Представители транспортного управления отметили, что движение поездов трех линий было приостановлено из-за следственных действий. Полицейские не обнаружили никакие взрывные устройства.В настоящее время подозреваемого в совершении стрельбы в метро Нью-Йорка разыскивает местная полиция.

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