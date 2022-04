Стрельба в Нью Йорке: что известно на 13 апреля 2022

Во вторник, 12 апреля в 8:30 утра в нью-йоркском метрополитене произошла стрельба. Об этом сообщили в The New York Times.

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn — subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw

— ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ☀ (@MArizanti) April 12, 2022