Россия стягивает авиацию на аэродром «Липецк-2»: где это на карте, и зачем они это делают

Липецк на карте — где находится? Зачем россия стягивает туда авиацию? Читай, что известно про аэродром Липецк-2

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В Липецкой области на аэродроме Липецк-2 российские войска наращивают количество бомбардировщиков и истребителей. По сравнению с концом марта количество авиационной техники увеличилось вдвое. Согласно спутниковым снимкам, в настоящее время там размещено более 30 самолетов. Причем в конце марта техника занимала только одну парковку, в то время как вторая часть аэродрома была пустой.

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Липецкая область расположена в центральной части европейской территории России. Она не имеет непосредственной границы с Украиной и граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями. Однако Россия активно использует военный аэродром «Липецк-2» в войне против Украины. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ журналистам, с этого аэродрома армия рф атакует украинские города на восточном направлении.

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Также за последние дни было отмечено перебазирование авиации и возле границы Украины. На снимках из Воронежа за 9 апреля видны Су-34, которые там базируются постоянно в составе 47 авиаполка (имеет всего 24 Су-34). Оттуда они вылетали на бомбардировку Харькова. Также видны 9 Су-27/35, которые туда перебазировали. Можно отметить и появление Су-34 в Бельбеке.