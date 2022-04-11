Карта войны в Украине за все время — с 24 февраля, появилась в Сети. Развитие боевых действий можно проследить день за днем в режиме онлайн. Гиф-карта военных действий в Украине, на которой видно, как происходило вторжение российских войск, доступна на сайте Нового канала

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Интерактивная карта войны в Украине за все время

В Сети появилась интерактивная карта боевых действий в Украине, которая показывает развитие событий, начиная с первого дня вторжения российской федерации. Она наглядно показывает, что свой максимум по захвату украинских территорий армия россии показала на 21 день войны, после чего она «‎сдулась» под напором Вооруженных сил Украины. ‎

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