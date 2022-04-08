Глава метро Киева предложил мэру переименовать 5 станций в связи войной в Украине

Глава «Киевского метрополитена» и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский предлагает мэру Киева переименовать 5 станций. Речь идет о тех станциях, названия которых с историей россии или Белоруси.

«Наші люди укриваються на «Дружби народів», поки ця так звана «дружба народів» вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути […] Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв!» – написал глава «Киевского метрополитена».

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Виктор Брагинский предлагает переименовать следующие станции «Киевского метрополитена»: «Дружба народів», «Площа Льва Толстого», «Берестейська», «Мінська» и «Героїв Дніпра».

В социальных сетях украинцы уже поддержали такую ​​идею и выдвигают свои предложения названиям станций столичного метро, ​​в частности, можно встретить и вариант «Чорнобаївка».