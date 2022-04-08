По Краматорську вдарили точкою-У: новини про те, що відбувається зараз (ФОТО І ВІДЕО)

Сьогодні, 8 квітня, російські військові нанесли ракетний удар по вокзалу в Краматорську (Донецька область)

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Десятки з них загинули та отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. На ракеті російські орки написали «За дєтєй»…

– Окупанти вдарили «Точкою-У» по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться, – написав Зеленський.

За даними СБУ, станом на обідній час, кількість жертв вже виросла до 39 людей, з них 4 дитини.

Губернатор Донецької області Павло Кириленко написав у себе в Телеграм-каналі, що удар завдали російською ракетою «Іскандер». Пізніше він уточнив, що йдеться про ракету «Точка-У». У російському міноборони, звісно, заявили, що росія не робила ракетної атаки на Краматорськ.

Як повідомили у ББЦ, є свідчення того, що ракета «Точка-У» могла залишатися на озброєнні в росії: 6 березня команда розслідувачів Conflict Intelligence вказувала, що ракета продовжує залишатися на озброєнні в російській армії, незважаючи на те, що більшість ракет замінено на Найсучасніші «Іскандери».

Далі ми покажем фото і відео очевидців трагедії (18+). Попереджаємо, що побачене може травмувати!

Через обстріл рух поїздів станцією Краматорськ від сьогодні закрито. Зі Слов’янська евакуаційні потяги відправляються.

Фото – Донецька ОДА

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