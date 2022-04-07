Великобритания предоставит Украине бронемашины Mastiff

Великобритания намерена предоставить Украине свои колесные разведывательные и транспортные бронеавтомобили Mastiff и Jackal. Отправку техники анонсировало Министерство обороны Великобритании. Об этом сообщает издание The Times.

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Jackal – это двухосный защищенный бронеавтомобиль, оснащенный 12,7 мм пулеметом. В британской армии машина используется для разведки и патрулирования. А Mastiff – это трехосный бронеавтомобиль с отсеком для десанта из восьми человек. В зависимости от модификации машина может оснащаться 7,62 мм автоматическим пулеметом, 12,7 мм крупнокалиберным пулеметом или 40 мм гранатометом.

Как пишет The Times, Великобритания планирует и дальше помогать Украине6, в частности, противотанковыми и зенитными ракетами. Об этом страна объявит в ближайшие дни.