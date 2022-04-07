Карта данных российских военных, которые убивали людей в Буче: паспорта и адреса

Кадры страшных военных преступлений из Бучи всколыхнули весь мир. Украинские власти, мировые лидеры и весь украинский народ убеждены, что каждый, кто совершал эти зверства, должен лично за них ответить. Поэтому главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских военных, совершавших ужасные преступления против мирных жителей в Буче в Киевской области. Речь идет о 64 отдельной мотострелковой бригаде 35 общевойсковой армии (военная часть 51460).

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«За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности», — добавили в ГУР.

Эстонские активисты пошли дальше и создали интерактивную карту с паспортными данными российских военных, орудовавших Бучи. Они сделали это для того, чтобы показать, откуда приходило зло на украинские земли и где его можно будет отыскать, чтобы наказать.

«Мы знаем, где вы. Паспортные данные российской 64-й отдельной мотострелковой бригады, мясников из Бучи, в Google maps. Спасибо эстонским компьютерщикам», — написал пользователь Twitter Эрик Н Кросс.