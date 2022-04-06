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Зоозащитники эвакуируют Экопарк Фельдмана в Харькове: животных могли усыпить из-за обстрелов оккупантов

Экопарк Фельдмана в Харькове уничтожен: UAnimals предложило помощь для вывоза крупных животных

5 апреля, во вторник, к счастью, началась эвакуация животных из харьковского «Фельдман Экопарка», разрушенного россиянами

Об этом сообщил основатель экопарка Александр Фельдман в Facebook.

– Мы уже начали вывозить больших хищников! Несмотря на то, что снова были обстрелы, эвакуировали четырех животных – двух львов, ягуара и пантеру, – отметил он.

Фельдман поблагодарил всех за то, что предложили помощь и рассказал, что к ним уже едет необходимый транспорт с клетками для крупных животных.

— Приезжают люди, которые не боятся вывозить животных из зоны обстрелов, наших питомцев готовы принимать во многих местах. Конечно, все еще очень сложно и процесс только набирает обороты. Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, корма для животных. Но такая широкая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти как можно больше животных, — написал он.

Животных Экопарка Фельдман могли усыпить из-за действий оккупантов

Экопарк Фельдмана в Харькове уничтожен: UAnimals предложило помощь для вывоза крупных животных

Накануне Александр Фельдман сообщил страшную новость — российские оккупанты уничтожили экопарк в Харькове. Идей, как провести эвакуацию всех животных, особенно львов, пантер, тигров, ягуаров, медведей, не было. Поэтому до вечера 5 апреля экопарк должен был либо найти способ вывоза, либо принять решение и усыпить больших хищников. От подобного сообщения сердце разрывалось в куски.

Экопарк Фельдмана в Харькове уничтожен: UAnimals предложило помощь для вывоза крупных животных

Однако зоозащитная организация UAnimals вместе с пользователями соцсетей призвала не эвтаназировать животных и предложила свою помощь.

– UAnimals уже включились в спасение зверей и призывает Александра Фельдмана не делать поспешных решений и не убивать животных. Мы готовы к спасению! – написали зоозащитники.

UAnimals сообщили, что сконтактировали с руководством экопарка и договорились об эвакуации зверей. Их всех должно принять приют для диких животных Натальи Поповой Киевской области.

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Фото — Facebook/FeldmanEcopark

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