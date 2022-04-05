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Zello: что это за приложение и чем оно опасно для украинцев?

Zello: что это за приложение и чем оно опасно для украинцев?

Вооруженные Силы Украины определили очередное опасное приложение для гаджетов, с помощью которого российский агрессор может работать в пользу оккупантов. Применение называется Zello. Он был разработан русскими программистами.

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«До недавнего времени украинцы считали «Zello» достаточно безопасным. Вместе с тем спецслужбами нашей страны получены неопровержимые доказательства того, что российским оккупантам удалось получить и накопить значительные объемы актуальной технической информации о пользователях приложения, что позволило им идентифицировать пользователей указанного сервиса», – сообщает Центр Стратегических коммуникаций ВСУ.

Сейчас Zello – это один из каналов получения разведывательной информации российскими спецслужбами. Именно поэтому ВСУ призывает украинцев не использовать это приложение и удалить его из своих гаджетов.

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