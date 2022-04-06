Жириновский все-таки умер: теперь официально подтверждено

6 апреля скончался российский политик и украинофоб Владимир Жириновский

Ему было 75 лет. Об этом сообщил представитель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь это официальная информация.

Жириновский являлся лидером Либерально-демократической партии. Жириновский больше 30 лет провел в большой политике.

В начале февраля он был госпитализирован в больницу с коронавирусом. 25 марта СМИ по ошибке сообщили о смерти лидера ЛДПР. Володин тогда быстро опроверг его смерть, а в партии пообещали судиться с СМИ, первыми сообщили о смерти Жириновского.

Что было раньше?

СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а потом добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Тем не менее, как утверждали собеседники в партии на условиях анонимности, россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе аж 8 раз.

Фото — Reuters/Shamil Zhumatov

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