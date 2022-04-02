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Жена Джорджа Клуни предоставит юридическую помощь украинцам, пострадавшим от преступлений России

Жена Джорджа Клуни предоставит юридическую помощь украинцам, пострадавшим от преступлений России

Юристка Амаль Клуни, жена американского актера Джорджа Клуна, вошла в международную правовую группу и будет оказывать помощь украинцам, пострадавшим из-за военных преступлений россии

Группа Legal Task Force будет оказывать помощь Украине в обеспечении правосудия для жертв международных преступлений, совершенных россией в нашей стране. Клуни будет давать рекомендации пострадавшим, а также обеспечивать представительство по гражданским и уголовным делам. Об этом сообщили в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.

Амаль Клуни будет работать в группе вместе с другими юристами и учеными на безвозмездной основе. В состав рабочей группы также вошли ведущие мировые юристы по правам человека, например: Королевский советник Ричард Гермер; Королевский советник Тим Отти; Филиппа Уэбб; Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт по правам человека Международной ассоциации юристов и другие. Все члены рабочей группы будут выполнять свою работу безвозмездно.

Жена Джорджа Клуни предоставит юридическую помощь украинцам, пострадавшим от преступлений России

Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft. Она будет оказывать бесплатную технологическую помощь в целях обеспечения защиты, анализа и обмена доказательствами международных преступлений с органами власти.

— Мы благодарны этой мощной группе за оказание поддержки Украине. Ее помощь и рекомендации будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства, — подчеркнула генеральная прокурорша Ирина Венедиктова.

Фото Getty Images

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