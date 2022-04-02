Жена Джорджа Клуни предоставит юридическую помощь украинцам, пострадавшим от преступлений России

Юристка Амаль Клуни, жена американского актера Джорджа Клуна, вошла в международную правовую группу и будет оказывать помощь украинцам, пострадавшим из-за военных преступлений россии

Группа Legal Task Force будет оказывать помощь Украине в обеспечении правосудия для жертв международных преступлений, совершенных россией в нашей стране. Клуни будет давать рекомендации пострадавшим, а также обеспечивать представительство по гражданским и уголовным делам. Об этом сообщили в телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.

Амаль Клуни будет работать в группе вместе с другими юристами и учеными на безвозмездной основе. В состав рабочей группы также вошли ведущие мировые юристы по правам человека, например: Королевский советник Ричард Гермер; Королевский советник Тим Отти; Филиппа Уэбб; Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт по правам человека Международной ассоциации юристов и другие. Все члены рабочей группы будут выполнять свою работу безвозмездно.

Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft. Она будет оказывать бесплатную технологическую помощь в целях обеспечения защиты, анализа и обмена доказательствами международных преступлений с органами власти.

— Мы благодарны этой мощной группе за оказание поддержки Украине. Ее помощь и рекомендации будут бесценным вкладом в процесс обеспечения правосудия для украинских жертв и восстановления нашего государства, — подчеркнула генеральная прокурорша Ирина Венедиктова.

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