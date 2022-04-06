Бронированные скорые для бесперебойной работы больниц скоро будут в Украине

Виктор и Елена Пинчук передадут первую партию бронированных скорых авто врачам экстренной медицинской помощи. Семь единиц бронированных скорых стандарта STANAG 4569 помогут спасать раненых бойцов и мирных граждан из зоны поражений.

Бронированные машины, которые смогут надежно защитить наших храбрых медиков и воинов и мирных граждан, будут отправлены из Британии на следующей неделе.

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Эти авто, принадлежавшие Министерству Обороны Великобритании, были превращены в реанимобили со всем необходимым медицинским оборудованием крупнейшим британским производителем скорых — компанией Venari Group, сделавшей это на бесприбыльной основе. Сотрудники Venari Group работают 24/7, чтобы произвести эти авто для Украины как можно скорее.

Виктор и Елена Пинчуки выражают благодарность Посольству Украины в Великобритании, Venari Group и члену Парламента Великобритании Эндрю Перси за поддержку и помощь в реализации этого проекта.