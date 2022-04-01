Война в Украине продолжается 37-е сутки. За это время армия россии потеряла военной техники более чем на 10 миллиардов долларов. Подробности читай в материале

Вооруженные силы Украины демонстрируют невероятные результаты в уничтожении российских оккупантов! Так, благодаря нашим героям армия РФ понесла ущерба более чем на 10 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в Министерстве обороны Украины. Множество рашистской техники уничтожено и не подлежит восстановлению. Дальше – больше!

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Потери военной российской техники в Украине составляют более 10 миллиардов долларов

В Министерстве обороны Украины также составили рейтинг самой дорогой военной техники рф, которая была потеряна во время войны в Украине. Подробный список публикуем ниже:

танк Т-90М Владимир стоимостью до 3 млн долларов;

стоимостью до 3 млн долларов; самоходный зенитно-пушечный комплекс наземного и морского базирования Панцирь С-1 стоимостью до 15 млн долларов. Один из таких комплексов был уничтожен в городе Баштанка Николаевской области, 3 единицы захвачены;

стоимостью до 15 млн долларов. Один из таких комплексов был уничтожен в городе Баштанка Николаевской области, 3 единицы захвачены; вертолет Ка-52 , стоимость до 16 млн долларов. 24 февраля один такой вертолет был сбит над Межигорьем, еще один Ка-52 был сбит 2 марта в Бучанском районе Киевской области, 12 марта Ка-52 был сбит в районе Скадовска, 16 марта – еще один был уничтожен возле Николаева, 19 марта — ВСУ уничтожили еще два таких вертолета – над Киевщиной и над Запорожской областью;

, стоимость до 16 млн долларов. 24 февраля один такой вертолет был сбит над Межигорьем, еще один Ка-52 был сбит 2 марта в Бучанском районе Киевской области, 12 марта Ка-52 был сбит в районе Скадовска, 16 марта – еще один был уничтожен возле Николаева, 19 марта — ВСУ уничтожили еще два таких вертолета – над Киевщиной и над Запорожской областью; военно-транспортный самолет Ил-76 стоимостью до 27 млн ​​долларов. Пока известно об одном сбитом Ил-76 вместе с десантом;

стоимостью до 27 млн ​​долларов. Пока известно об одном сбитом Ил-76 вместе с десантом; современный истребитель Су-35С стоимостью до 65 млн. долларов. 1 марта украинские пилоты на МиГ-29 вступили в бой с российскими истребителями Су-35С в Киевской области, оба вражеских самолета были уничтожены. 4 марта в Чернигове был сбит еще один истребитель с помощью ПТРК Игла 1;

стоимостью до 65 млн. долларов. 1 марта украинские пилоты на МиГ-29 вступили в бой с российскими истребителями Су-35С в Киевской области, оба вражеских самолета были уничтожены. 4 марта в Чернигове был сбит еще один истребитель с помощью ПТРК Игла 1; ОТРК Искандер-М стоимостью до 100 млн долларов. 10 марта ВСУ уничтожили дивизион ОТРК «Искандер-М» на Черниговском направлении. В состав дивизиона входили 4 пусковые установки и 8 баллистических ракет;

стоимостью до 100 млн долларов. 10 марта ВСУ уничтожили дивизион ОТРК «Искандер-М» на Черниговском направлении. В состав дивизиона входили 4 пусковые установки и 8 баллистических ракет; БДК Саратов стоимостью свыше 100 млн. долларов. Был уничтожен 24 марта в порту Бердянска.

По материалам korrespondent.net