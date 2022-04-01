ЗСУ звільнили Іванків Київської області від окупантів

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Сьогодні, 1 квітня 2022 року, офіційно стало відомо, що Іванків Вишгородського району Київської області звільнено ЗСУ! Радісною новиною поділився депутат Іванківської районної ради Олег Береговий у своєму telegram-каналі.
«Іванків вже наш», – коротко описав ситуацію депутат Іванківщини.
Пізніше він опублікував фото з центральної площі Іванкова, де жителі радісно зустрічають ЗСУ.
Зараз Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Іванків на Київщині. Повідомляється, що незабаром у районі буде відновлено зв’язок.
Нагадаємо, що Іванків на Київщині був окупований російськими військами з 25 лютого, а з 5 березня містечко та ближні села залишилися без інтернету та мобільного зв’язку.
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