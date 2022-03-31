Сайты и платформы для изучения английского языка: украинцам предоставили бесплатные доступы

После начала полномасштабной войны России против Украины ряд платформ открыли бесплатный премиум-доступ для украинцев

Учить иностранные языки полезно всегда, но сейчас это особенно актуально для украинцев. Благодаря знанию английского или других языков украинцы могут доносить правду о войне иностранцам, беженцы — комфортнее чувствовать себя за границей, а потерявшие работу – найти вакансию в международной компании. Новый канал подготовил подборку сайтов с возможностью бесплатного изучения языков и онлайн-платформ, которые открыли бесплатный премиум-доступ для украинцев.

Как уехать в Польшу из Украины? Маршрут, условия для беженцев и полезные ссылки

Как уехать в Германию из Украины? Маршрут, условия для беженцев и полезные ссылки

Busuu . Сайт и приложение (доступно для iOS и Android), благодаря которому можно изучить 12 языков – английский, польский, португальский, турецкий, арабский, китайский, русский, итальянский, японский, немецкий, французский и испанский. Здесь можно не только проходить уроки, но и практиковаться в общении с носителями языка. Украинцам дарят 90 дней премиум-подписки, для этого нужно перейти по ссылке: https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno.

. Сайт и приложение (доступно для iOS и Android), благодаря которому можно изучить 12 языков – английский, польский, португальский, турецкий, арабский, китайский, русский, итальянский, японский, немецкий, французский и испанский. Здесь можно не только проходить уроки, но и практиковаться в общении с носителями языка. Украинцам дарят 90 дней премиум-подписки, для этого нужно перейти по ссылке: https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno. Lingo Hut. На этом сайте можно изучить более 45 языков, 125 уроков изучения полезной лексики без предварительных знаний. Важно: во время регистрации указывайте украинский как родной язык, чтобы получить доступ.

На этом сайте можно изучить более 45 языков, 125 уроков изучения полезной лексики без предварительных знаний. Важно: во время регистрации указывайте украинский как родной язык, чтобы получить доступ. Audiolang . Онлайн-платформа, посвященная самостоятельному изучению иностранных языков — английского, немецкого, польского, испанского, итальянского, финского, шведского, датского, норвежского, румынского, чешского, греческого, венгерского, литовского, эстонского, турецкого, тайского, японского, китайского. арабского, персидского, иврита и хинди. Основная часть материалов представлена в виде аудиофайлов, можно скачать или изучать в режиме онлайн.

. Онлайн-платформа, посвященная самостоятельному изучению иностранных языков — английского, немецкого, польского, испанского, итальянского, финского, шведского, датского, норвежского, румынского, чешского, греческого, венгерского, литовского, эстонского, турецкого, тайского, японского, китайского. арабского, персидского, иврита и хинди. Основная часть материалов представлена в виде аудиофайлов, можно скачать или изучать в режиме онлайн. Drops. Это приложение предлагает годовую премиум-подписку на онлайн-курсы для переселенцев из Украины. Чтобы получить доступ, необходимо заполнить анкету по ссылке (https://languagedrops.com/ukraine) и ответить, что такое «паляниця». После проверки на почту придет подтверждение регистрации. Обратите внимание: украинцы, уже отправившие заявку, говорят, что анкеты обрабатывают вручную, а желающих получить курсы бесплатно очень много, поэтому придется подождать.

UTalk . Приложение подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет заполнить пробелы в своем словарном запасе и улучшить произношение. Дает возможность выучить более 140 языков.

. Приложение подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет заполнить пробелы в своем словарном запасе и улучшить произношение. Дает возможность выучить более 140 языков. Mondly. Приложение позволяет изучить более 30 иностранных языков. Платформа предлагает уроки, используя виртуальную и дополненную реальность. Украинцы получают бесплатный доступ, для этого необходимо при регистрации указать украинский язык как родной.

Дія: какие новые услуги появились в приложении

Preply . Образовательная платформа, которая помогает учащимся и преподавателям со всего мира найти друг друга. Полезно тем, кто знает язык на базовом уровне, нуждается в индивидуальном подходе и заинтересован в том, чтобы учиться у носителя языка. Доступно изучение более 30 языков. Для украинцев отменили комиссию и ввели программу поддержки по изучению иностранных языков.

. Образовательная платформа, которая помогает учащимся и преподавателям со всего мира найти друг друга. Полезно тем, кто знает язык на базовом уровне, нуждается в индивидуальном подходе и заинтересован в том, чтобы учиться у носителя языка. Доступно изучение более 30 языков. Для украинцев отменили комиссию и ввели программу поддержки по изучению иностранных языков. Obywatelki . Курсы польского языка для беженцев из Украины всех возрастов. Для регистрации нужно направить свои данные на мейл obywatelki@cjo.pl.

. Курсы польского языка для беженцев из Украины всех возрастов. Для регистрации нужно направить свои данные на мейл obywatelki@cjo.pl. Goete Institut. Бесплатные уроки для изучения немецкого языка

Фото: Pixabay