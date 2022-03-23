Как поддержать человека: 5 психологических правил

Психолог, участница проекта «Пара на миллион» (Новый канал) Катя Гурская дала советы, которые пригодятся каждому в период войны

Война — тяжелое время, в которое каждый человек особенно нуждается в поддержке. Обычно мы говорим: «не волнуйся», «держись», «все будет хорошо», «время лечит» и другие подобные слова. Такая поддержка не работает. Скорее, даже делает хуже. Нас не поддерживали правильно, и мы не знаем, как это делать. Катя Гурская — психолог и участница проекта «Пара на миллион» (Новый канал) — дала несколько практических приемов, которые будут иметь результат.

Позвольте человеку грустить, дайте ему возможность быть растерянным, плаксивым, слабым. Примите боль, чувства, не обесценивайте их. Позвольте проявлять их так, как ему это сейчас нужно. Пусть сердится, кричит, плачет. Не мешайте прожить эти эмоции. Их нельзя подавлять. Будьте рядом. Человеку, который переживает внутреннюю боль, нужно присутствие других, но только присутствие, от которого не нужно защищаться. Посыл примерно такой: «Я вижу, как тебе больно, тяжело, страшно и так далее. У тебя есть право на эти чувства и эмоции. И я рядом». Поддержите желание поговорить о горе, переживаниях. Человек, переживающий горе, может по нескольку раз повторять одно и то же. Это нормально. Многие считают, что лучше не говорить о страшных событиях, чтобы не расстраивать близких. Но на самом деле очень полезно разговаривать о случившемся, обсуждать, вспоминать. Это позволяет человеку разделить свои переживания с другими – так становится легче! Не давайте никаких оценок произошедшему. Оценки – это всегда рационализация, то есть избегание чувств. А человеку в период горевания нельзя избегать своих эмоций, их нужно прожить. Все остальное – потом. Называйте вещи своими именами. Часто в кризисных ситуациях люди считают, что лучше не называть вещи своими именами, иначе они будут травмировать близкого человека. К примеру, вместо «умер», говорят «ушел». Вместо «депрессия» – «он плохо себя чувствует», «с ним не все в порядке». Называние вещей своими именами – это большая поддержка для травмированного человека. Так вы очерчиваете реальность, что помогает принять ее и прожить.

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