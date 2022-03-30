Как подать заявку на возмещение разрушенного и поврежденного жилья во время войны

Пошаговая инструкция, как подать заявку на возмещение разрушенного жилья через «Дію». Это можно сделать всего в несколько кликов с мобильного телефона. Подробнее, как оформить заявку на возмещение утраченного имущества во время войны, — читай в материале Нового канала

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Подать заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны можно через «Дію»

Приложение «Дія» — одно из важнейших инструментов в смартфонах украинцев. Особенно сейчас, когда в стране уже больше месяца продолжается полномасштабная война, которую развязала россия. Ранее мы подробно разбирали, какие новые услуги появились в приложении «Дія». Во вторник, 29 марта, разработчики снова провели апдейт системы и запустили новый фенкционал.

Теперь через приложение «Дія» можно подать заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны. Об этом в своем обращении к народу в сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, и добавил: «Государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости».

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Как оформить заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны

Чтобы подать заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны через «Дію», необходимо обновить приложение. После этого новый функционал будет доступен каждому гражданину, недвижимость которого пострадало или было уничтожено в связи с боевыми действиями.

Кроме того, оформить заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны можно будет оффлайн. Эту услугу начнут реализовывать в Центрах предоставления административных услуг уже на следующей неделе.

Как подать заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны через «Дію»: пошаговая инструкция

В приложении «Дія» оформить заявку на возмещение разрушенного или поврежденного жилья во время войны можно быстро и очень просто. Как это сделать: