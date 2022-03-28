Вілл Сміт вдарив ведучого премії Оскар 2022

Цей епізод став одним із найскандальніших моментів цього вечора

Ми вже дізналися список переможців премії Оскар-2022. Проте не минулось без епатажу та скандалу! У прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт дав великий ляпас ведучому нагороди Крісу Року. Все сталось через недоречний жарт про його дружину, актрису Джаду Пінкетт Сміт.

Кріс Рок пожартував про відкриті стосунки пари, а також назвав Джаду «Солдат Джейн» через її коротко острижене волосся. Шанувальники актриси знають, що це дуже болюча тема для дружини Сміта, адже вона бореться з алопецією (облисінням).

У результаті Вілл Сміт несподівано піднявся з місця, вийшов на сцену і вдарив Рока по обличчю. Повернувшись на місце, Вілл Сміт крикнув на адресу Рока наступні слова:

– Не вимовляй ім’я моєї дружини своїм грьобаним ротом!

На момент сварки у трансляції вимкнувся звук. Після суперечки Рок сказав, що це була «найскандальніша ніч в історії телебачення».

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Вілл Сміт на цьогорічному Оскарі – справжній супермен. Він став «Кращим актором», отримавши першу у своєму житті статуетку «Оскар».

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