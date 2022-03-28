Как спикер Правого сектора Дана воюет за Украину

Участница боевых действий рассказала Новому каналу, что в первую ночь полномасштабной войны испытала на себе огонь российских пулеметов

В мирной жизни Диана Виноградова – дизайнер графической продукции и 2D-художница, которая занимается спортом и общественной деятельностью, организует детские национально-патриотические лагеря и участвует в различных проектах как художник. Во время войны она взяла в руки оружие и под позывным Дана встала на защиту Украины.

— Для меня Родина — это не только территория, но и украинская нация. Поэтому моя защита Украины началась в 2013 году, во время основания организации «Правый Сектор» на Майдане. Потом был 2014 год и, конечно, российско-украинская война сразу после Майдана, – рассказала Дана Новому каналу. — Так неожиданно, прямо из дыма горящих коктейлей Молотова — в копоть боев на Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Далее последовали восемь лет борьбы с российским оккупантом в составе ДУК ПС. Сейчас я являюсь главой отдела коммуникации и взаимодействия в главном штабе ДУК ПС, и с 24 февраля 2022 года вместе с братьями и сестричками отстаиваю независимость и территориальную целостность Украины на родных территориях – в городе Киев и области.

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Родной брат и муж Даны еще с 2014 года принимают участие в защите Украины с оружием в руках, мама – волонтер. Поэтому семья поддерживает ее, а она поддерживает семью.

— Я боец ДУК «Правый сектор». Выполняю задачи, связанные с обороной столицы от русских оккупантов. Жгу врага с особой яростью, ведь как украинка должна отомстить за смерть каждого нашего воина, каждого ребенка, каждого гражданского… — призналась участница боевых действий. — Что касается военного опыта, мне пригодились спортивные достижения юности и уроки допризывной подготовки юношей в школе, которую вдохновенно преподавал подполковник в отставке Николай Иосифович Росохатый. Дальнейший опыт приобретала во время боевых действий, до сих пор учусь всему в процессе и получаю удовольствие от своих успехов.

Начало полномасштабной войны россии против Украины Дана застала в Киеве. После первых звуков взрывов она собралась и отправилась на службу.

– В ночь на 24 февраля я проснулась дома в Киеве вместе с мужем от звуков работы украинских ПВО. Молча надела форму, взяла собранный за месяц до того рюкзак, оружие и отправилась на пункт сбора согласно распоряжению командира ДУК ПС Андрея Стемпицкого «Летуна». Протокол деятельности ДУК ПС был выработан заранее ГШ ДУК ПС, поэтому каждый знал свои задачи и добросовестно выполнял их, — рассказала Дана. — Мне самой было удивительно, с каким спокойствием я встретила новость о полномасштабном вторжении россиян в Украину. Через два часа после прилетов «повезло» испытать на себе огонь из пулеметов российской вертушки КА-52, впоследствии ушедшей на дно величественного отца-Днепра. Через четыре часа наше подразделение уже отлавливало недобитки русской десантуры в лесу под Гостомелем. Ночь прошла за обороной Киева и украинского правительства в частности. А дальше понеслась карусель из городков, поселков, боев и организационной работы. Первую неделю мы почти не спали, если часовую дремоту на стуле можно считать сном. Есть тоже не очень успевали, перехватывали что-то на лету. Однако пили много кофе и курили сигареты… Вторую неделю стало немного легче, уже удавалось немного поспать, нормально поесть и порой согреться. Мы начали адаптироваться к такому режиму, привыкли к нагрузкам и втянулись, так сказать, в весь этот движ. Так и по сей день. В настоящее время Киев обороняют два батальона ДУК ПС и отдельные подразделения ДУК ПС специального назначения. А я в рядах родного Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» продолжаю защищать родной Киев. И, как бы пафосно это ни звучало, мы не отдадим Украину даже ценой собственной жизни.

Планы на жизнь после победы Дана пока не строит, но одно знает точно — будет отстраивать и развивать Украину.

— «Правый сектор» — это национально-освободительное движение, мы не только на войне, мы и в тылу, мы в создании Украинского Самостоятельного Соборного Государства. И после победы у нас работы будет предостаточно, так что даже не знаю, когда выпадет время на себя (улыбается).