Сегодня, 28 марта, в 3:00 начнется церемония вручения премии Оскар-2022. Мы собрали все ресурсы, где можно будет посмотреть прямую трансляцию Оскар-2022.

Для каждого киномана вручение премии Оскар-2022 – особое событие. Для украинцев в этом году, к сожалению, этот праздник омрачен войной, однако для украинцев, которые все же найдут возможность посмотреть церемонию, мы собрали информацию, на каких ресурсах это можно сделать.

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Оскар 2022: в прямом эфире покажут не всю церемонию вручения – причина

Обычно Оскар транслирует канал «Украина», но в этом году в связи с нападением российских войск на нашу страну, трансляции вручения премии на этом телеканале не будет. .

Однако это не означает, что трансляцию вручения премии Оскары-2022 посмотреть будет невозможно. Известно, что событие будут транслировать такие онлайн-ресурсы:

YouTube TV;

Hulu из Live TV;

Hulu+;

DIRECTV;

STREAM;

Fubo TV

Отметим, что хотя вручение премии начнется в 3:00, трансляция с красной дорожки стартует в 1:30. Можно предположить, что многие звезды для своих образов выберут элементы одежды голубого и желтого цветов, в знак поддержки Украины.

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Где посмотреть Оскар-2022 в Польше

Сейчас в Польше находится около 2 млн. украинцев, и они смогут посмотреть трансляцию кинопремии на каналах PREMIUM+ и CHANNEL+ online.

Без ответа пока остается вопрос, будет ли включение Президента Украины Владимира Зеленского, на котором настаивает известный актер Шонн Пенн. Поэтому ждем новой информации, ведь сегодня каждое обращение от Украины к мировому сообществу – очень важно!

Напомним, что на нынешнем вручении премии Оскар ведущими будут сразу три актрисы: Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Голл.