Как отправить вещи близким в Европу: Meest возобновляет доставку в страны ЕС

По данным ООН, более трех миллионов украинцев — преимущественно женщины и дети — временно покинули Украину. Большинство из них собиралось быстро и взяло с собой ограниченное количество вещей.

Компания Meest возобновила международную доставку посылок в страны Европейского Союза, чтобы оставшиеся в стране украинцы могли отправить одежду, гуманитарные и другие товары родным за рубежом.

Доставка доступна в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Польшу, Румынию, Словакию и Чехию. Требования к отправкам не изменились. Вес должен не превышать 30 кг, размеры – 120*60*60 см, а страховая стоимость – 44 €.

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«У бизнеса сейчас, как и у Вооруженных сил Украины, есть свой фронт. Это выполнение своих обязательств перед клиентами, сотрудниками и обществом в целом. Мы рады, что можем использовать свои мощности и экспертизу, чтобы помочь согражданам. И уверен, это не последняя наша инициатива», — отмечает основатель и президент Meest Ростислав Кисиль.

В страны Европы доставка посылок производится к двери получателя, а в Германии возможна в состав в Гахенбурге. В то же время отправки возможны только от физического лица к физическому лицу.

Meest продолжает помогать украинцам в очень важное время. Ранее группа компаний запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи из Европы и Северной Америки. В рамках инициативы удалось собрать более 3000 тонн требуемых товаров.

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О компании

Meest – международная группа компаний, предоставляющая почтово-логистические и финансовые услуги для компаний и физических лиц в 50 странах мира. Meest является лидером почтовологистического рынка Украины, а также важным игроком на рынках США, Канады, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и других.