Ситуация в Украине сегодня — 25 марта: данные ВСУ по областям (карта)

Ситуация в Украине по областям на 25 марта 2022: Новый канал публикует оперативную сводку от Генштаба Вооруженных сил. Что известно о вторжении россии по состоянию на сегодняшний день и удалось ли армии оккупанта усилить свои позиции? События в Украине — новости о войне и ситуации по карте областей — далее в материале

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Ситуация в Украине по областям: данные от ВСУ на 25 марта 2022

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на 25.03.2022 о российском вторжении. Главные тезисы:

В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий. В отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Удачи нет;

Враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий;

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны;

Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи;

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм по гуманному отношению во время войны;

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию российской федерации. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи;

Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены;

Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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Ситуация в Украине сегодня: данные ВСУ по областям (карта)

Ситуация в Украине по областям — данные от ВСУ на 25 марта 2022: смотреть онлайн



По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины