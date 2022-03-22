Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 22 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать седьмой день варварского вторжения россии на украинские территории

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Война в Украине: главные новости по состоянию на 22 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двадцать седьмой сутки. Главные новости Украины по состоянию на 22 марта:

У оккупантов заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Сводка Генштаба по состоянию на утро 22 марта:

— У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, у российских оккупационных войск запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим;

— Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики беларусь;

— В Охтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции;

— На временно оккупированных территориях Луганской области, ввиду больших потерь в живой силе, противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования «ЛНР». Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей;

— На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет;

— Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

— Оборонители Мариуполя уничтожили патрульный катер «Раптор» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3»;

Сводка Генштаба по состоянию на утро 22 марта: — У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, у российских оккупационных войск запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим; — Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики беларусь; — В Охтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции; — На временно оккупированных территориях Луганской области, ввиду больших потерь в живой силе, противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазиобразования «ЛНР». Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей; — На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет; — Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек. — Оборонители Мариуполя уничтожили патрульный катер «Раптор» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3»; Более 82,5 тыс. кв.км территории Украины уже сейчас нуждается в разминировании – Ассоциация саперов Украины Ассоциация саперов Украины заявила, что, по их подсчетам, на 82,5 тыс. кв. км территории Украины, по предварительным или уже подтвержденным данным, есть взрывоопасные предметы. По данным Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в течение прошлой недели только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов;

Премьер Израиля собрался в Украину. По данным Times of Israel, Нафтали Беннет намерена приехать в Киев. Он поручил израильским спецслужбам подготовить этот визит. Здесь политик планирует провести «важные переговоры по прекращению огня». Однако пока точной даты поездки премьер-министра Израиля нет. Однако политик посетит столицу только в случае близкого достижения мирного соглашения. Таким образом, премьер-министра намерена оказать помощь договоренностям дойти до завершения. Ранее появилась информация, что в Украину хочет приехать глава правительства Великобритании Борис Джонсон;

По данным Times of Israel, Нафтали Беннет намерена приехать в Киев. Он поручил израильским спецслужбам подготовить этот визит. Здесь политик планирует провести «важные переговоры по прекращению огня». Однако пока точной даты поездки премьер-министра Израиля нет. Однако политик посетит столицу только в случае близкого достижения мирного соглашения. Таким образом, премьер-министра намерена оказать помощь договоренностям дойти до завершения. Ранее появилась информация, что в Украину хочет приехать глава правительства Великобритании Борис Джонсон; Украина в ближайшие часы получит более двух миллионов доз препаратов йода, дефицит которых возник в аптечной сети. Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Определенные задержки со снабжением, по словам парламентария, связаны с спровоцированными российской агрессией логистическими проблемами. То же самое касается и поставок безрецептурных успокаивающих. Также, по его словам, уже состоялись закупки гормональных препаратов: в ближайшие дни и их дефицит будет преодолен.

Кроме того Радуцкий заверил, что Министерство здравоохранения в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия;

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Определенные задержки со снабжением, по словам парламентария, связаны с спровоцированными российской агрессией логистическими проблемами. То же самое касается и поставок безрецептурных успокаивающих. Также, по его словам, уже состоялись закупки гормональных препаратов: в ближайшие дни и их дефицит будет преодолен. Кроме того Радуцкий заверил, что Министерство здравоохранения в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия; Украину приняли в языковое пространство ЕС. 21 марта на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) единогласно принято решение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена EFNIL. Членство в EFNIL позволит Украине формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС.

EFNIL объединяет национальные языковые институты стран-членов ЕС. Среди основных задач – контроль за исполнением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в ЕС, поощрение изучения официальных европейских языков для языкового и культурного разнообразия в ЕС.

По информации из официальных источников Верховной Рады Украины