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Ситуация в Украине по областям: данные от ВСУ на 22 марта 2022

Ситуация в Украине по областям

Ситуация в Украине по областям на 22 марта 2022: Новый канал публикует оперативную сводку от Генштаба Вооруженных сил. Что известно о вторжении россии по состоянию на сегодняшний день и удалось ли армии оккупанта усилить свои позиции? События в Украине — новости о войне и ситуации по карте областей — далее в материале

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Ситуация в Украине по областям: данные от ВСУ на 22 марта 2022

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на 22.03.2022 о российском вторжении. Главные тезисы:

  • Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Не преуспевая, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Противник совершил более 80 самолетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории республики беларусь;
  • К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. В целях ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков;
  • В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота Российской Федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержания действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей разных типов;
  • Несмотря на активную пропаганду, личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован через значительные потери;
  • Продолжают фиксироваться случаи массового отказа военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров;
  • Противник, как уже отмечалось ранее, имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти во всех направлениях. Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежащее организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, больших потерь понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

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Ситуация в Украине сегодня: данные ВСУ по областям (карта)

Ситуация в Украине по областям данные от ВСУ на 22 марта 2022: смотреть онлайн


По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины

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