Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 21 марта 2022. Читай, что происходит на двадцать шестой день варварского вторжения россии на украинские территории

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Война в Украине: главные новости по состоянию на 21 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двадцать шестые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 21 марта:

По состоянию на утро 21 марта 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 115 погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации. Выросло количество раненых детей — их более 148. Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 38, Донецкой -29, Черниговской — 31, Николаевской — 22, Киеве — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях;

– 115 погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации. Выросло количество раненых детей — их более 148. Больше всего пострадавших в Киевской — 58, Харьковской — 38, Донецкой -29, Черниговской — 31, Николаевской — 22, Киеве — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях; Бои в Луганской области продолжаются . На утро 21 марта за минувшие сутки 12 разрушенных россиянами жилых домов, раненых двое, спасенных из-под завалов пятеро. В Северодонецке спасатели ГСЧС Луганской области ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов;

. На утро 21 марта за минувшие сутки 12 разрушенных россиянами жилых домов, раненых двое, спасенных из-под завалов пятеро. В Северодонецке спасатели ГСЧС Луганской области ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, произошедший в результате обстрелов; Враг из зла палит по мирному населению . Самая трудная ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной. В области критичная ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет в населенные пункты, также мобильную связь. Каждый день ВСУ приближают день, когда мы победим, когда мы безо всяких препятствий сможем видеться, когда мы будем засыпать в покое;

. Самая трудная ситуация в Рубежном, Попасной и Кременной. В области критичная ситуация с коммуникациями. Однако электрикам удалось вернуть свет в населенные пункты, также мобильную связь. Каждый день ВСУ приближают день, когда мы победим, когда мы безо всяких препятствий сможем видеться, когда мы будем засыпать в покое; Санкции против рф за последние сутки. Идут 26-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Из россии массово продолжают уходить крупнейшие мировые компании, а против россиян применяться санкции:

— LG Electronics остановили все поставки в рф.

— Все четыре крупнейших зарубежных нефтесервисных компаний заявили о прекращении инвестиций в рф: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes.

— Bosch остановила поставки запчастей и производство в россии.

— OKYO — Yokohama Rubber Co. Ltd. стала последним производителем шин, закрывших производство в россии.

— Северная Македония отменила безвизовый режим для россиян.

— Американская компания Netcracker, разрабатывающая и внедряющая уникальные IT-решения для телеком-операторов по всему миру, имеющая в Украине большой R&D, идет с российского рынка.

— Компания Amway объявила о приостановлении своей деятельности на территории рф.

— Группа компаний LVMH, которой принадлежит бренд Lori Piana, прекратила поставки продукции в рф. путин больше не сможет купить куртку за 1,5 млн. рублей. Никто в россии скоро ничего не сможет купить;

Страны Европейского Союза рассматривают вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в ответ на войну в Украине. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках подготовки пятого пакета санкций против россии, сообщает Reuters. Обсуждение между министрами иностранных дел ЕС продлится всю неделю, ожидается также приезд Президента США Джо Байдена в Брюссель 24 марта;

в ответ на войну в Украине. Этот вопрос будет рассматриваться в рамках подготовки пятого пакета санкций против россии, сообщает Reuters. Обсуждение между министрами иностранных дел ЕС продлится всю неделю, ожидается также приезд Президента США Джо Байдена в Брюссель 24 марта; В Винницкой области продолжают работать и отгружать гуманитарную помощь для жителей городов, страдающих вражескими обстрелами. На прошлой неделе удалось передать 1000 тонн гуманитарной помощи. На Луганщину, Мариуполь, Николаев отгрузили помощь для военных, защищающих Мариуполь, Харьков и Киев;

для жителей городов, страдающих вражескими обстрелами. На прошлой неделе удалось передать 1000 тонн гуманитарной помощи. На Луганщину, Мариуполь, Николаев отгрузили помощь для военных, защищающих Мариуполь, Харьков и Киев; С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Именно поэтому россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска;

почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Именно поэтому россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска; Четырех журналистов «МВ-холдинга» (Мелитополь) – издателя Михаила Кумко, выпускающего редактора Евгении Борян, журналистов Юлии Ольховской и Любови Чайки – оккупанты утром забрали из дома и увезли в неизвестном направлении . У журналисток изъяли сервер.

Комитет по свободе слова выражает солидарность и поддержку мелитопольским журналистам, призывает международное сообщество обратить внимание на этот случай, ведь подобное носит системный характер. Захватчики уничтожают людей, но также они разоряют любые ценности демократического общества;

– издателя Михаила Кумко, выпускающего редактора Евгении Борян, журналистов Юлии Ольховской и Любови Чайки – . У журналисток изъяли сервер. Комитет по свободе слова выражает солидарность и поддержку мелитопольским журналистам, призывает международное сообщество обратить внимание на этот случай, ведь подобное носит системный характер. Захватчики уничтожают людей, но также они разоряют любые ценности демократического общества; В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг . На площади Свободы российские военные забросали светошумовыми гранатами участников проукраинского митинга и открыли огонь в воздух, сообщило местное издание «Мост». Несколько светошумовых гранат разорвались прямо под ногами у людей. Есть раненые. Их забрала скорая;

. На площади Свободы российские военные забросали светошумовыми гранатами участников проукраинского митинга и открыли огонь в воздух, сообщило местное издание «Мост». Несколько светошумовых гранат разорвались прямо под ногами у людей. Есть раненые. Их забрала скорая; Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по поводу лишения государственных наград – почетных званий «народный артист Украины» и «заслуженный артист Украины» : Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак) , Светланы Лободы, Таисии Повалий;

: Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак) , Светланы Лободы, Таисии Повалий; Центр противодействия дезинформации сообщает, что действительно ВНО, ГНА, единый вступительный экзамен (ЕВИ) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ) в 2022 году отменены! Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. Он отметил, что отмена ВНО необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине даже в такое трудное для нашей страны и общества время.

Большинство студентов будет завершать учебный год дистанционно. Временно перемещенные лица (школьники) должны завершить учебный год в школе, к которой принадлежат по временному местонахождению. Обучение проходит дистанционно в приложении для видеоконференций Zoom;

Об этом сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. Он отметил, что отмена ВНО необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине даже в такое трудное для нашей страны и общества время. Большинство студентов будет завершать учебный год дистанционно. Временно перемещенные лица (школьники) должны завершить учебный год в школе, к которой принадлежат по временному местонахождению. Обучение проходит дистанционно в приложении для видеоконференций Zoom; На обсуждение 144-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС), которая проходит 20-24 марта 2022 в Нуса Дуа (Индонезия), вынесен срочный вопрос относительно российской агрессии против Украины. Украинская делегация принимает участие в работе Ассамблеи в режиме видеоконференции.

Президент Бюро Форума женщин-парламентариев МПС Леся Василенко подчеркнула, что международное сообщество, и в частности Межпарламентский Союз, должно раз и навсегда осудить вопиющее нарушение международного права, которым является преступная российская агрессия против Украины.

По информации из официальных источников Верховной Рады Украины