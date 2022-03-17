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Как вести себя в социальных сетях во время войны: что не стоит делать

Как вести себя во время войны в социальных сетях? Простые правила

В условиях полномасштабного наступления России на Украину ведется не только война с использованием уносящего жизни оружия, но и война информационная. Враг пытается распространять фейки, чтобы деморализовать украинцев, а также разведать информацию для корректировки огня. Именно поэтому очень важно знать правила поведения во время войны.

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Как правильно вести себя в социальных сетях во время войны?

Ни при каких обстоятельствах во время войны в социальных сетях нельзя постить следующее:

  • Фото и видео местности, где произошел обстрел или упал снаряд
  • Видео с летящими ракетами, моменты попадания снарядов
  • Точные адреса и координаты мест боевых действий
  • Видео и фото с опознавательными знаками: таблички с названиями улиц, станциями метро, ​​автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями, номера авто
  • Работу украинского ПВО
  • Видео и фото попадания ракет
  • Любые данные о действиях и перемещениях украинских войск, а также об основных военных объектах
  • Непроверенная информация о пострадавших или погибших
  • Любую информацию, не верифицированную государством и не являющуюся из официальных источников
  • Категорически запрещено удерживать в прямом эфире ракетные обстрелы и бомбардировки. Такими кадрами вы поможете врагу корректировать огонь.
  • Запрещено озвучивать и уточнять данные в комментариях.

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Во время войны пользователи социальных сетей могут приносить и пользу, работая на информационном фронте. Что делать?

  • Мир должен знать правду. Через некоторое время после атаки вы можете публиковать в интернете все преступления кафиров: разрушенные объекты архитектуры, дома, пострадавших. Все снимки должны быть крупными планами, чтобы враг не смог определить местность.
  • Используйте информацию из официальных источников, развенчивайте фейки, несите правду в массы.
  • Имеете информацию о местонахождении кафиров, ДРГ или дислокации вражеской техники? Сообщите ВСУ с помощью чат-бота в Telegram @evorog_bot

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