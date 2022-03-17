Как вести себя во время войны в социальных сетях? Простые правила

В условиях полномасштабного наступления России на Украину ведется не только война с использованием уносящего жизни оружия, но и война информационная. Враг пытается распространять фейки, чтобы деморализовать украинцев, а также разведать информацию для корректировки огня. Именно поэтому очень важно знать правила поведения во время войны.
Что делать если пропала мобильная сеть? Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell создали национальный роуминг, как пользоваться
Как правильно вести себя в социальных сетях во время войны?
Ни при каких обстоятельствах во время войны в социальных сетях нельзя постить следующее:
- Фото и видео местности, где произошел обстрел или упал снаряд
- Видео с летящими ракетами, моменты попадания снарядов
- Точные адреса и координаты мест боевых действий
- Видео и фото с опознавательными знаками: таблички с названиями улиц, станциями метро, автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями, номера авто
- Работу украинского ПВО
- Видео и фото попадания ракет
- Любые данные о действиях и перемещениях украинских войск, а также об основных военных объектах
- Непроверенная информация о пострадавших или погибших
- Любую информацию, не верифицированную государством и не являющуюся из официальных источников
- Категорически запрещено удерживать в прямом эфире ракетные обстрелы и бомбардировки. Такими кадрами вы поможете врагу корректировать огонь.
- Запрещено озвучивать и уточнять данные в комментариях.
Starlink в Украине: Илон Маск активировал работу Starkink в Украине
Во время войны пользователи социальных сетей могут приносить и пользу, работая на информационном фронте. Что делать?
- Мир должен знать правду. Через некоторое время после атаки вы можете публиковать в интернете все преступления кафиров: разрушенные объекты архитектуры, дома, пострадавших. Все снимки должны быть крупными планами, чтобы враг не смог определить местность.
- Используйте информацию из официальных источников, развенчивайте фейки, несите правду в массы.
- Имеете информацию о местонахождении кафиров, ДРГ или дислокации вражеской техники? Сообщите ВСУ с помощью чат-бота в Telegram @evorog_bot