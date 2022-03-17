В дом попала ракета: что делать при обстреле или бомбежке вашего жилья

В условиях войны россии против Украины многие жители украинских городов выбирают оставаться дома – в своей квартире или доме. Во время сирен люди прячутся за двумя стенами. Иногда это лучший из возможных вариантов, потому что подвал с одним выходом и без вентиляции в случае разрушения дома над ним может стать ловушкой, из которой уже не выберешься.

Во время активных боевых действий никогда не знаешь, куда может попасть снаряд противника. Поэтому следует быть готовым к чрезвычайной ситуации и уметь в ней ориентировать. Рассказываем, что делать, если в ваш дом или дом поблизости попала ракета или бомба.

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Порядок действий, если в ваш дом или дом поблизости попала бомба или ракета:

1. Если в ваш дом попала ракета или бомба, прежде всего, убедитесь, что с вами все хорошо. Затем проверьте других людей и, по возможности, окажите помощь. Позвоните в ГСЧС.

2. Далее нужно собраться с силами и понять, можете ли вы покинуть здание самостоятельно. Если это реально, воспользуйтесь лестницей, лифты будут опасны в такое время. Покидая место здание, все ваше внимание должно быть сконцентрировано себе под ноги! Не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов: авиабомба, ракета или снаряд могли быть кассетными! Если выбраться самостоятельно нет, дождитесь спасателей.

3. Покинув здание, отойдите на максимально безопасное расстояние и укройтесь в ближайшем укрытии. Ждите помощи.

4. Если бомба или ракета попала в дом поблизости, сразу вызовите спасателей. Не торопитесь покидать ваше здание, спрячьтесь за двумя стенами. Оставьте здание, когда это будет безопасно и отправляйтесь в укрытие.