Война в Украине: актуальные новости на 15.03.2022

Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 15 марта 2022. Читай, что происходит на пятнадцатый день варварского вторжения России на украинские территории
Война в Украине: главные новости по состоянию на 15 марта
24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.
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Война продолжается уже двадцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 15 марта:
- 15 марта вражеский боеприпас попал в двухэтажный частный жилой дом в районе столичных Осокорков. Ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела, удалось в 06.40;
- Министерство транспорта Испании арестовало яхту Валери стоимостью $140 млн, якобы принадлежащую другу Путина, главе госкомпании Ростех Сергею Чемезову. В резолюции правительства отмечено, что яхта будет содержаться “определенное время”, пока будет проверяться информация, действительно ли она принадлежит одному из лиц из санкционного списка ЕС;
- В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции;
- 15 марта вражеские боеприпасы попали в шестнадцатиэтажный и девятиэтажный жилые дома в Святошинском районе Киева. Из 16-этажки, где загорели площади от первого до последнего этажа, спасли 27 человек. Еще два человека погибли. В 9-этажке зафиксированы незначительные локальные возгорания. Очаги огня локализовали в 05.36;
- В Холодногорском районе Харькова ночью около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС тушили масштабный пожар, охвативший торговые площадки и жилые дома. Вражеские снаряды попали туда около 23.30 14 марта;
- В Рубежном Луганской области российские войска разрушили интернат для слабовидящих детей Кришталик, городскую больницу и три школы. Под обстрелами погибли четыре человека;
- Потери врага на двадцатые сутки полномасштабной войны в Украине составляют более 13,5 тыс. человек;
- С 24 февраля по 15 марта войска РФ потеряли:
- 404 танка,
- 1 279 единиц боевых бронированных машин,
- 150 единиц артиллерийских систем,
- 64 единицы реактивных систем залпового огня,
- 36 единиц средств противовоздушной обороны,
- 81 самолет,
- 95 вертолетов,
- 640 единиц автомобильной техники,
- три корабля (катера),
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- девять беспилотников оперативно-тактического уровня.
- На 15 марта в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом во время утреннего видеообращения сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По материалам: https://fakty.com.ua