Война в Украине: актуальные новости на 15.03.2022

Война в Украине — главные новости о событиях в стране по состоянию на 15 марта 2022. Читай, что происходит на пятнадцатый день варварского вторжения России на украинские территории

Война в Украине: главные новости по состоянию на 15 марта

24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже двадцатые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 15 марта:

15 марта вражеский боеприпас попал в двухэтажный частный жилой дом в районе столичных Осокорков. Ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела, удалось в 06.40;

Министерство транспорта Испании арестовало яхту Валери стоимостью $140 млн, якобы принадлежащую другу Путина, главе госкомпании Ростех Сергею Чемезову. В резолюции правительства отмечено, что яхта будет содержаться “определенное время”, пока будет проверяться информация, действительно ли она принадлежит одному из лиц из санкционного списка ЕС;

В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции;

15 марта вражеские боеприпасы попали в шестнадцатиэтажный и девятиэтажный жилые дома в Святошинском районе Киева. Из 16-этажки, где загорели площади от первого до последнего этажа, спасли 27 человек. Еще два человека погибли . В 9-этажке зафиксированы незначительные локальные возгорания. Очаги огня локализовали в 05.36;

. В 9-этажке зафиксированы незначительные локальные возгорания. Очаги огня локализовали в 05.36; В Холодногорском районе Харькова ночью около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС тушили масштабный пожар, охвативший торговые площадки и жилые дома. Вражеские снаряды попали туда около 23.30 14 марта;

В Рубежном Луганской области российские войска разрушили интернат для слабовидящих детей Кришталик, городскую больницу и три школы. Под обстрелами погибли четыре человека;

Потери врага на двадцатые сутки полномасштабной войны в Украине составляют более 13,5 тыс. человек;

на двадцатые сутки полномасштабной войны в Украине составляют С 24 февраля по 15 марта войска РФ потеряли: 404 танка, 1 279 единиц боевых бронированных машин, 150 единиц артиллерийских систем, 64 единицы реактивных систем залпового огня, 36 единиц средств противовоздушной обороны, 81 самолет, 95 вертолетов, 640 единиц автомобильной техники, три корабля (катера), 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, девять беспилотников оперативно-тактического уровня.

На 15 марта в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом во время утреннего видеообращения сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По материалам: https://fakty.com.ua