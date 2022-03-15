Советы: как уберечься от мародеров во время войны в Украине

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) призвала людей помогать друг другу

После начала полномасштабной войны россии против Украины многие люди вынуждены были бросить свои дома и уехать в более безопасное место — на запад страны или за границу. К сожалению, воры не дремлют даже в военное время, но если вовремя среагировать, можно обезопасить свое жилье от ограбления. Как — рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Тринадцать кадыровцев влетели в наш дом: Юлия Панкова – о пережитых за время войны ужасах

— Важная информация для тех, кто остался в городах. Касается не только Киева. Многие поуезжали и «домушники» этим пользуются. Они ходят и ставят метки. Вроде как мы и раньше это слышали, но сейчас такое время, когда надо друг другу особенно помогать, — отметила она. — У многих есть свободное время — можно договориться о дежурстве. Например, по очереди проходиться по дому утром и вечером, смотреть, есть ли метки, и снимать их.

Экс-ведущий «Абзаца!» Михаил Шаманов делится историями из жизни теробороны

Сами метки могут быть разными. Один из вариантов — развернутый по диагонали коврик. Чтобы выглядело, будто кто-то шел, случайно зацепился и немножко развернул коврик. Или наклейки — их клеют сбоку от двери или возле звонка.

— Метки — системная история. Это должно быть что-то одинаковое — хоть детские наклейки, хоть объявления, хоть поддельные счета, — объяснила ведущая Нового канала. — Поищите метки и посрывайте их —давайте помогать друг другу. Сейчас такое время, когда мы все должны стоять друг за друга горой. Все будет Украина!