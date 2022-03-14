Друзья, мы искренне надеемся, что ни одному из вас эта информация никогда не понадобится, но во время войны нужно знать максимум. Информация сейчас – это также наше важное оружие и защита, и поэтому этот материал с рекомендациями, что делать, если вас или ваших близких взяли в плен русские оккупанты, рекомендуем прочитать несколько раз и передать дальше.
Что делать, если вас или ваших близких взяли в плен русские оккупанты, правила поведения для обоих случаев:
Существуют разные причины, почему гражданских берут в плен. Потребность в информации, разведка на местности, пожалели убивать, сами сдались, живой щит и т.д. Берут разговорчивых — иногда просто для развлечения. Или таких, на фоне кого оккупанты могут почувствовать свое могущество.
- Чтобы не попасть в плен, ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-то символику на одежде, а также одеваться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не обращать на себя внимание.
В плену:
- Может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Человек пытается бежать, даже когда это глупо, бросается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали.
- Соблюдать покой и не показывать страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжаловать их или отговорить от выполнения плана.
- Не нарушайте установленные террористами правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания.
- Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и дальше чувствовать себя человеком.
- Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.
- Делать вид, что вы не очень далекий человек. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не быть первым, не говорить много и громко.
- Смотреть не прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Но с тем – не смотреть с позиции подданного и униженного – это тоже провоцирует на агрессию.
- Есть. Даже из-за «не хочу». С первого дня не демонстрировать сопротивления.
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- Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя. В следующий раз может просто не быть.
- Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна.
- Ни в коем случае не демонстрировать связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем сильнее попытки помешать пыткам, тем сильнее они будут.
- Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон, дверей и террористов – при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
- Получили ранения – остановить кровотечение, перевязав рану.
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- Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
- Если при пытках и допросах с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить.
- Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пыток.
- На вопросы отвечать коротко, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог без агрессии, без заинтересованности.
- Если тот, кто пленяет, хочет проявить агрессию, ее нужно принять.
- Помнить, что держащие вас в плену не принимают решения самостоятельно. Даже если террорист сопереживает вам, то его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно.
- Не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них.
- Запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находится, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и т.д. Сделать незаметные метки, по которым позже сможете идентифицировать это место.
- Поставить себе цель: сохранить жизнь, чтобы потом помочь наказать террористов.
Как действовать, если на ваших глазах кафиры берут в плен людей
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, как действовать, если российские оккупанты берут в плен людей на ваших глазах.
Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ.
Итак, если вы стали свидетелем задержания русскими военными, обращайтесь:
Круглосуточные линии +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
Марта Пивоваренко, эксперт по нуждам психического здоровья
Фото: IStock