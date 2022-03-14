Друзья, мы искренне надеемся, что ни одному из вас эта информация никогда не понадобится, но во время войны нужно знать максимум. Информация сейчас – это также наше важное оружие и защита, и поэтому этот материал с рекомендациями, что делать, если вас или ваших близких взяли в плен русские оккупанты, рекомендуем прочитать несколько раз и передать дальше.

Что делать, если вас или ваших близких взяли в плен русские оккупанты, правила поведения для обоих случаев:

Существуют разные причины, почему гражданских берут в плен. Потребность в информации, разведка на местности, пожалели убивать, сами сдались, живой щит и т.д. Берут разговорчивых — иногда просто для развлечения. Или таких, на фоне кого оккупанты могут почувствовать свое могущество.

Чтобы не попасть в плен, ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-то символику на одежде, а также одеваться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не обращать на себя внимание.

В плену:

Может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Человек пытается бежать, даже когда это глупо, бросается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если убийств не планировали.

Соблюдать покой и не показывать страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжаловать их или отговорить от выполнения плана.

Не нарушайте установленные террористами правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания.

Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и дальше чувствовать себя человеком.

Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.

Делать вид, что вы не очень далекий человек. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявлять активность, не быть первым, не говорить много и громко.

Смотреть не прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Но с тем – не смотреть с позиции подданного и униженного – это тоже провоцирует на агрессию.

Есть. Даже из-за «не хочу». С первого дня не демонстрировать сопротивления.

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Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя. В следующий раз может просто не быть.

Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна.

Ни в коем случае не демонстрировать связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем сильнее попытки помешать пыткам, тем сильнее они будут.

Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон, дверей и террористов – при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.

Получили ранения – остановить кровотечение, перевязав рану.

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Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением дать понять об этом сотрудникам спецслужб.

Если при пытках и допросах с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить.

Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пыток.

На вопросы отвечать коротко, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог без агрессии, без заинтересованности.

Если тот, кто пленяет, хочет проявить агрессию, ее нужно принять.

Помнить, что держащие вас в плену не принимают решения самостоятельно. Даже если террорист сопереживает вам, то его позиция может измениться в любой момент. Иметь дружбу с палачом невозможно.

Не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них.

Запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находится, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и т.д. Сделать незаметные метки, по которым позже сможете идентифицировать это место.

Поставить себе цель: сохранить жизнь, чтобы потом помочь наказать террористов.

Как действовать, если на ваших глазах кафиры берут в плен людей

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает, как действовать, если российские оккупанты берут в плен людей на ваших глазах.

Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

Итак, если вы стали свидетелем задержания русскими военными, обращайтесь:

Круглосуточные линии +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

Марта Пивоваренко, эксперт по нуждам психического здоровья

Фото: IStock