В условиях войны: 5 каш, которые не нужно варить

Приготовление крупы без термической обработки – отличный способ сэкономить время.

В условиях войны часто нет возможности полноценно готовить еду. После бомбежек могут выйти из строя и коммуникации – например, газ или электричество. Поэтому важно тратить на приготовление минимум физических и материальных ресурсов. Новый канал узнал у Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова, какие крупы можно употреблять без варки.

Гречка

Многие до сих пор уверены, что гречку нужно обязательно варить. Но эту крупу можно просто заливать водой. Причем не кипятком, а чистой, комнатной температуры, в пропорции 1:2. Дело в том, что коричневая гречка уже готова. Если посмотреть на упаковку, там указано, что она обжарена и высушена. Так что простой воды будет достаточно, чтобы каша набухла и стала пригодной для употребления. В воде она должна настояться около пяти часов. А лучше – от 8 до 10. После этого ее можно есть.

Ячневая крупа

Это каша из дробленого ячменя. Традиционно ее тоже готовят. Но можно заливать и крутым кипятком в пропорции 1:2. Дать настояться не менее двух часов. Время приготовления зависит от размера дробленого ячменя.

Кускус

Эта мелкая крупа готовится довольно быстро. Ее не нужно варить. Достаточно залить кипятком так, чтобы его было чуть больше самой крупы. Накрыть тарелкой и через 15 минут можно употреблять.

Как приготовить хлеб дома без яиц и дрожжей?

Перловка

Перловую крупу также можно настаивать в воде. Причем та не обязательно должно быть очень горячей. Заливают ее из расчета 1:3. Однако чтобы дойти, каша должна настаиваться 24 часа.

Геркулес

Эту кашу тоже не нужно готовить. Даже если на упаковке указано, что она нуждается в варке. Достаточно залить крутым кипятком и подождать 15-20 минут.

Фото: Unsplash