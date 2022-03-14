19-летний студент во время войны стал добровольцем терробороны

Сегодня, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. Это праздник тех, кто по собственному желанию и по собственным убеждениям присоединился к величественным и смелым воинам Украины. И именно поэтому сегодня в своем цикле рассказов #ДобріІсторії об украинцах, приближающих победу над оккупантом, Новый канал расскажет о добровольце терробороны 19-летнем Богдане, которыйдо полномасштабного вторжения был студентом Национального университета «Киево-Могилянская академия».

О решении пойти добровольцем

Еще с детства я любил историю и истории о героях. Например, история героев Крут – молодых студентов, которые ценой своей жизни пытались остановить наступление завоевателя в 1918 году. Возможно, именно мое увлечение историей и общественными науками сформировало у меня желание походить на таких героев. Я молод, хочется походить на кумиров. Почему же я тоже не могу попробовать стать добровольцем? Поэтому, когда в 5 часов утра я услышал взрывы в Киеве, то понял, что время пришло. Я словно ждал этого момента. Можете назвать это желанием славы или попыткой походить на своих кумиров из школы, но для меня, кроме этого, это решение помогло мне доказать, что я мужчина. Когда я ушел в армию, где могу погибнуть на фронте, я начал чувствовать себя достойным. Я действительно гражданин своей страны, потому что воевал за нее. Думаю, что решение быть добровольцем – это момент, когда ты доказываешь, что ты мужчина. У меня не было выхода – я сын военного. Если мой отец воюет на фронте, то чем я хуже? Поэтому я решил, что я просто уйду и сделаю это. Живем один раз! Можно сказать, что это было спонтанное решение, но я о нем не жалею.

#ДобріІсторії. Александр Педан: «Встали на настоящую информационную войну против русских ботов»

О том, что я стал добровольцем, несколько дней никому не говорил. Потом сказал знакомым родителей, они начали меня осуждать: «Нафига ты пошел туда? Ты хороший парень. Тебя убьют! Это не твоя война! Здесь нет никакого патриотизма!» Но моя вера в свое решение ни на секунду не ослабла. А вот когда я говорил матери, просил ее не плакать и просто поддержать, что она и сделала. Моя мать меня поняла. Относительно отца – он был зол. Но он таки смирился с этим решением и первым мне написал: «Слава Украине, сынок!» Я ему ответил: «Героям слава!» Призыва не ждал, потому что я студент, и нас не мобилизовали бы еще долго. Я понимал, что ждать призыва – это дорога в никуда. У меня была только опция идти добровольцем. Хотя молодых людей без опыта не принимали, мне повезло. В первый день я отстоял очередь и показал себя с хорошей стороны.

О военном опыте

У меня не было военного опыта. В детстве только отец рассказывал многое по военной науке. Я был просто гражданским человеком, можно сказать, интеллигентным – любил читать книги. В плане войны у меня ноль опыта, кроме того, что я физически силен. За это спасибо родителям. Сейчас я начал набираться опыта и считаю, что настоящий солдат.

Часть команды

Из-за бороды никто не может сказать, что мне всего 19 лет. Обычно дают где-то 25. В терробороне среди своих не было никакого эйджизма, что я зеленый, или дедовщины. Напротив, был дед, который просил не выкать ему и обращаться на ты. Потому что сначала я всем выкал, чтобы показать уважение. А они сказали, что не надо так, потому что мы все собратья. Для меня было шоком, что 35-летние мужчины с гораздо большим опытом воспринимают меня за равного. Я самый молодой в отряде. После тренировок несколько человек взяли надо мной протекцию и во многом помогают, но я и сам многое изучаю.

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Об обязанностях

То, чем я занимаюсь, – это военная тайна. Но могу сказать, что я делаю все. Начиная с банальных строительно-ремонтных работ, заканчивая охраной определенных объектов с оружием в руках. Я был на постах, стоял в караулах, многое пробовал, здесь нужно уметь все.

О войне

Для меня эта личная война. Ибо мой отец уже воюет в гораздо худших условиях. Это семейное дело. Также я сознательный человек с четкой гражданской позицией. Я – патриот! Такое нельзя делать. Да и вообще здесь чисто человеческое. Россияне бомбят мирных людей, они окружили мой родной город… Это просто несправедливо. Но как велика бы несправедливость, всегда найдутся те, кто попытается ее уничтожить. У меня позитивный настрой, волонтеры помогают. В первые дни было тяжело, но я уже привык. Думаю, что хоть и с болью и скрежетом зубов, но сумею пережить все испытания. Я верю в нашу победу!