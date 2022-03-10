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#ДобріІсторії: как дизайнер Серж Смолин начал плести маскировочные сетки для военных

Как дизайнер Серж Смолин начал плести маскировочные сетки для военных

Две недели Украина героически отстаивает свое право на суверенность и независимость в войне с русскими оккупантами. Каждый приобщается к помощи военным и теробороне. Не стал исключением и украинский дизайнер, основатель бренда мужской одежды IDoL Серж Смолин. Теперь вместо пошива одежды он плетет маскировочные сетки для фронта. Новый канал продолжает цикл рассказов #ДобріІсторії об украинцах, которые вместе с военными приближают победу над оккупантами.

Незабываемое утро

– Мы ночевали за городом. Сквозь сон услышал глухие взрывы, но продолжал сладко спать, – вспоминает первый день войны дизайнер. – Когда звуки стали громче, проснулся. Была тревога, не хотелось верить в то, что я слышал.

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Мы собрались очень быстро, сели в машину и отправились домой, в Киев. Там были все документы и наш котик. Вместо 40 минут ехали 5 часов. По дороге общались с родными и друзьями. Сестричка предложила ехать к ней и родителям. Конечно, никаких тревожных чемоданов у нас собрано не было, мы не верили, что в ХХ веке умные люди меряются не интеллектом, а примитивными инстинктами. Приехав, заскочили домой, первого, кого собрали, – это котика, а потом положили документы. В чем были, в том и уехали. Опять же, вместо 5 часов провели в дороге 9. Уже сейчас понимаю, что это еще очень быстро по сравнению с тем, сколько другие люди потратили на дорогу. Пока мы ехали, над нами летали вертолеты, мы слышали взрывы в Гостомеле и Буче, навстречу постоянно ехали военные колонны. Была ночь, страшно – не то слово. Наш котик за всю дорогу всего пару раз «сказал», что он с нами, хотя и не любил ездить. Несколько дней спустя просто не узнавали его – он спал рядом с нами, постоянно хотел убежища. На третий день ему резко стало плохо. У него остановилось сердце.

Как дизайнер Серж Смолин начал плести маскировочные сетки для военных

Дизайнерская сетка

– Когда приехали к родителям, на следующий день пошли в ближайший пункт теробороны и спросили, какая им понадобится помощь. Они сказали, что нужно плести сетки, – продолжает Серж. – Мама нашла рулоны ткани, которые остались со времен, когда я еще учился в институте. Вот они и пригодились. Вместе с сестричкой, детьми, во главе с художником Сержем Пайе взялись за работу. Шутили, что готовим «макраме» для новой коллекции. В ход пошли все баскетбольные сетки, а затем привезли рыболовные. Плели в школьных спортзалах. Сети затем централизованно направлялись в горячие точки. А еще мы разместили у себя дома наших близких друзей, приехавших из Киева.

Как дизайнер Серж Смолин начал плести маскировочные сетки для военных

Мечта о мире

– Очень хочу, чтобы война поскорее закончилась, и мы вернулись домой – восстанавливать наши города, – говорит дизайнер. – Знаю – мы победим! Я верю в наш народ, ВСУ и президента! Слава Украине!

Как дизайнер Серж Смолин начал плести маскировочные сетки для военных

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