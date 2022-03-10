Уявляла, як маленькі ручки відкривають цю коробку: журналистка рассказала, как стала волонтером

Уже две недели Украина борется за свою независимость и свободу своих граждан после полномасштабного вторжения России 24 февраля. За свои жизни и страну борются не только военные и терроборона, а обычные граждане в тылу, которые помогают там, где могут и чем могут. Новый канал продолжает цикл рассказов #ДобріІсторії об украинцах, которые вместе с военными приближают победу над оккупантами. И сегодня мы расскажем о журналистке пресс-бюро Нового канала Дарье, которая стала волонтером в родном Ровно.

Адаптация

У перший день війни я прокинулась у рідному місті Рівному. Приїхала побачити рідних ще 22 лютого і залишилась на декілька днів. Напевно, спрацювала інтуїція.

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: «Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов»

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Оскільки я дуже емоційна натура, то в перші три дні війни ніяк не могла себе взяти в руки. Нерви перемагали над холодним розумом, допоки не почала допомагати волонтерам. Мій близький друг волонтерить ще з 2014-го року. Він швидко «повиходив» на різних людей та організації по Україні та за кордоном, які могли забезпечити як військовим обладнанням, так і гуманітарною допомогою. Стояла лише головна перепона — гроші. Тож я розпочала із допомоги зі збором коштів. Розсилала прохання усім — друзям, родичам (навіть за кордон), колегам, знайомим блогерам. Вони поширювали далі за тією ж схемою. Телефон не встигав охолонути. А я повірила у фразу «копійка до копійки».

Гуманитарная помощь

Коли повністю опанувала себе, вирішила включатись у справу фізично. У волонтерський склад люди зносили речі, їжу, ліки, а я допомагала все сортувати. Коробки і пакети потихеньку заповнювали площу, але це були ще «квіточки». Одного ранку приїхали два великі буси гуманітарної допомоги з-за кордону. Об‘єми роботи збільшились в декілька разів. Особисто я збирала коробки гуманітарної допомоги для матусь з немовлятами та дітками до двох років. Їжа, засоби гігієни, одяг, ліки… Коли підгузки та суміші закінчувалися, бралася за набори для діток 3-5 років. Клала одяг і побільше солодощів. Уявляла, як маленькі ручки відкривають цю коробку, і так тепло на душі ставало. Хоча, зізнаюся, інколи не вдавалось стримати емоції.

Каждому нужно убежище

Окрема тема — логістика та житло для переселенців. Цим кожен з нас може допомогти, сидячи вдома. Просто відкрийте соцмережі, книгу контактів у телефоні і зробіть все можливе. Якщо вам здається, що знайомих у певному місті немає, то це не так. Вони точно знайдуться! З особистого досвіду знаю.

Помогая другим, ты помогаешь и себе

Не секрет, що, коли зайнятий чимось, то час іде набагато швидше. А, коли зайнятий чимось корисним і важливим… Одним словом, допомагаючи волонтерам, я стомлювалась фізично, але заряджалась на максимум морально! Не було часу для сліз, паніки і думок «все пропало». Зате з кожною коробкою з’являлось все більше віри і впевненості, що добро переможе. Перемога близько! А мирне небо вже ось-ось видно на горизонті!