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#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: «Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов»

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов

В то время, когда Россия варварски вторглась на территорию Украины, и продолжает бомбить дома гражданского населения, народу очень нужны добрые, хорошие новости. Новый канал запускает новую рубрику – #ДобріІсторії. В ней мы будем рассказывать о деятельности наших врачей, волонтеров и просто обычных людей. Ведь хорошие новости столь важны в сложные времена.

Сегодня мы расскажем тебе историю IT-специалистки Анастасии Булгаковой, которая до войны жила в Киеве, имела свои планы на будущее и собиралась помогать стране развиваться.

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Какая жизнь была до войны?

– До войны я жила в Киеве, работала в IТ-сфере с медицинским программным обеспечением, которое помогает ученым разрабатывать вакцины. Планировала идти работать в Дію, чтобы помогать строить цифровое государство в Украине. Однако из-за войны пришлось переехать во Львов, — рассказала Анастасия.

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов

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Девушка не сидит без дела и всеми силами помогает Украине победить в войне против России.

– Я работаю сейчас над IТ-решением для военкоматов. По сути, мы разрабатываем электронную очередь, чтобы военкоматы более эффективно принимали людей. К тому же, я помогаю материально армии
и регулярно занимаюсь волонтерской деятельностью — во Львове есть центры для переселенцев, где нужны продукты, медикаменты, бытовые вещи. Я покупаю это все и везу туда, куда нужно. К тому же я регулярно общаюсь со своими коллегами из Европы и рассказываю, что происходит у нас, — поделилась девушка.

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#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов

Какие планы на дальнейшую жизнь?

– Я настроена решительно и не собираюсь паниковать или сдаваться. Буду помогать армии, как смогу и где смогу, потому что верю в свою страну. Уезжать заграницу из Украины не собираюсь вообще. После нашей победы планирую вернуться и помогать восстанавливать страну, платить налоги, работать и разрабатывать новые IТ-проекты, – рассказала Анастасия.

  • #ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов
  • #ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов
  • #ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов
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