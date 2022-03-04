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Что значит закрытие неба над Украиной, чем это поможет Украине в войне с РФ и когда это сделают?

Петиция НАТО о закрытии неба над Украиной

С начала войны небо над Украиной для гражданской авиации остается закрытым из соображений безопасности. Однако сейчас стоит острая необходимость введения No-Fly Zone для российских военных самолетов и беспилотников.

По американским оценкам, Россия в войне против Украины использует около 75 самолетов.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 3 марта украинским военным удалось обезвредить 32 самолета и 31 вертолет.

Однако Россия продолжает активно использовать боевую авиацию и наносить ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.

Читай, чем закрытие авиапространства поможет Украине и почему НАТО не торопится это делать.

Что такое No-Fly Zone

Закрытие воздушного пространства практикуется даже в мирное время. Обычно речь идет о чувствительных и стратегических объектах (правительственные кварталы, стадионы во время массовых мероприятий и т.д.).

Когда закрывают небо, оно патрулируется военной авиацией или охраняется системами противовоздушной обороны или ракетными комплексами “земля-небо”.

Авиапространство постоянно мониторится радарами и с космоса, а все военные самолеты, нарушающие No-Fly Zone, сбиваются.

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Закрытое небо для российской авиации над Украиной будет означать, что военные силы НАТО (именно к этому блоку мы обращаемся) должны будут патрулировать воздушное пространство над Украиной и сбивать “заблудившиеся” в Украине самолеты и вертолеты.

Почему НАТО не торопится это делать

Президент Украины Владимир Зеленский уже попросил НАТО закрыть небо над Украиной.

Кроме того, в интернете создана международная петиция в НАТО по внедрению No-Fly Zone над Украиной. С 26 февраля по 3 марта она уже набрала более миллиона подписей и перевыполнила цель на 107%.

Однако НАТО не спешит принимать такое решение.

Это равносильно войне. Если мы объявим о No-Fly Zone, мы должны уничтожать способность врага наносить удар в зоне и появляться ему в этой зоне.

Об этом рассказал одному американскому изданию генерал Бридлав, который был верховным командующим силами НАТО в 2013-2016 годах.

Представитель Белого дома Джейн Псаки заявила, что закрытие неба потенциально означает прямой конфликт и войну с Россией, а США этого не планирует.

Вовлеченность (в No-Fly Zone — ред.) означала бы, что Соединенное Королевство присоединилось к сбитию российских самолетов. Это было бы прямыми боевыми действиями против России.

Об этом сказал британский премьер Борис Джонсон 1 марта в Варшаве.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг откровенно сказал, что НАТО не будет заходить в Украину ни на суше, ни в воздухе.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что колебания Запада по поводу закрытия воздушного пространства над Украиной позволяет России продолжать терроризировать мирное население с неба.

— Мы говорим четко нашим партнерам в НАТО: вы можете сколько угодно думать, как избежать прямого столкновения с Россией, но если вы не поможете нам сейчас остановить РФ в воздухе, то прямое столкновение будет неизбежным. Критически важно действовать прямо сейчас, — отметил министр.

Сейчас рассматривается полное или частичное закрытие украинского неба от России, снабжение самолетами и системами противовоздушной обороны для украинских вооруженных сил.

Украина также призвала МАГАТЭ (Международное агентство ООН по ядерной энергетике) обратиться в НАТО по поводу закрытия авиапространства над украинскими атомными станциями.

Несмотря на нежелание НАТО защищать Украину в воздухе, весь цивилизованный мир сплотился для поддержки нас в борьбе с оккупантами.

Международное сообщество обеспечивает наше государство деньгами, оружием, продовольствием, техникой и принимает беженцев.

Поо материалам vikna.tv

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