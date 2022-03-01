Актуальные новости Украины по состоянию на 11:00 1 марта

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 12:00 1 марта

В ночь с 23 на 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

Война продолжается уже шестые сутки. Главные новости Украины по состоянию на 11:00 1 марта:

Mastercard заблокировала доступ подсанкционным российским банкам. Кроме блокировки российских банков компания перечислит 2 млн долларов на Красный Крест и Save the Children для помощи украинцам;

По состоянию на утро 1 марта ситуация в Днепропетровской области стабильная. Все под контролем военных, Нацгвардии, Нацполиции, Терробороны. Никакие люди в форме страны-агрессора не зафиксированы;

Ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов терробороны с диверсантами;

С сегодняшнего дня запрещена продажа алкогольных напитков. Они должны быть убраны с полок магазинов;

О ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 1 марта. Ночью были хаотические обстрелы по всем направлениям – Липецкому, Белгородскому, по направлению Чугуева и т.д. За сутки пожарные области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Горели десятки гражданских автомобилей, в с. Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом: пострадал 1 человек и 1 погиб. По улице Кольцевой в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы. Дома горели в Изюмском, Харьковском районах;

В Киеве работает гуманитарный штаб. Он накапливает продукты и продукты первой необходимости. Всех небезразличных призывают приобщаться к этой работе. Нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов.

По данным Верховной Рады Украины.