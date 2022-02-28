Актуальные новости Украины по состоянию на 13:00 28 февраля:

Соединенные Штаты объявили о дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины. США пришлет Украине $54 млн для помощи пострадавшим в следствие российского вторжения. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Этот новый транс гуманитарной помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, которые оказывают помощь в ответ на потребности с беспристрастностью, гуманностью, сохраняя нейтралитет и независимость, — отметил Блинкен.

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Австралия ввела санкции против президента РФ и высших должностных лиц страны.

— Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении путина и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Правительство Австралии также обязалось предоставить Украине военное оборудование, медицинские товары и финансовую помощь.

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Зеленский отметил, во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

— Союзники сделают все возможное, чтобы гарантировать, что оборонная помощь достигнет Украины, — ответил Джонсон.

Великобритания также передаст Украине дополнительные 40 млн. фунтов стерлингов на медицинские материалы для украинцев.

В Киеве с 8:00 понедельника, 28 февраля, заработают продуктовые магазины и общественный транспорт. Однако местные власти советуют не выходить на улицу без необходимости.

– В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства, призывают в КГГА.

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Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации, сообщают в Офисе президента.

В состав делегации вошли председатель фракции Слуга Народа Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего небо россиянам закрыли 32 страны.

– Еще одна очень важная для российских богачей страна тоже скоро закроется, – заинтриговал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По материалам: fakty.com.ua