Актуальные новости Украины по состоянию на 13:00 28 февраля:
— Этот новый транс гуманитарной помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, которые оказывают помощь в ответ на потребности с беспристрастностью, гуманностью, сохраняя нейтралитет и независимость, — отметил Блинкен.
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— Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении путина и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, — заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Правительство Австралии также обязалось предоставить Украине военное оборудование, медицинские товары и финансовую помощь.
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— Союзники сделают все возможное, чтобы гарантировать, что оборонная помощь достигнет Украины, — ответил Джонсон.
Великобритания также передаст Украине дополнительные 40 млн. фунтов стерлингов на медицинские материалы для украинцев.
– В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства, призывают в КГГА.
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В состав делегации вошли председатель фракции Слуга Народа Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
– Еще одна очень важная для российских богачей страна тоже скоро закроется, – заинтриговал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По материалам: fakty.com.ua