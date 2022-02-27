Актуальные новости Украины по состоянию на 17:00 27 февраля
– У нас есть перебои с наличными деньгами или в тех регионах, где банки не работают в выходные, или в тех, где физически опасно и инкассаторы не выезжают на улицу, – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.
– В Харькове противника противника оцепили и разгромили. То же и в Киеве. Тактическое отступление противника показывает, что и этот его план провалился, – заявил Арестович.
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– Наши делегаты будут точно отстаивать интересы Украины и ни на один компромисс относительно территориальной целостности Украины не пойдут, – говорит нардеп.
По его словам, на переговорах Украину представляют сотрудники Офиса президента и МИД.
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Это свидетельствует о некорректном использовании оккупантами систем безопасности и отсутствии экспертизы для защиты ядерных объектов.
СМС-сообщения будут поступать по адресу DSNS UKR.
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Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Лукашенко взял личную ответственность за то, что самолеты, вертолеты и ракеты не двинутся с белорусской территории на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации.
По материалам: fakty.com.ua