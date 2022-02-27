Актуальные новости Украины по состоянию на 17:00 27 февраля

В результате российской воздушной атаки на Гостомель был сожжен легендарный самолет «Мрія», находившийся на территории местного аэропорта на стоянке. Эту информацию подтвердили в государственном предприятии «Укроборонпром», а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Свой последний полет «Мрія» совершила 5 февраля прилетевший в Украину из датского аэропорта Биллунд.

С понедельника все банки смогут обналичить. Сейчас НБУ собирает заявки.

– У нас есть перебои с наличными деньгами или в тех регионах, где банки не работают в выходные, или в тех, где физически опасно и инкассаторы не выезжают на улицу, – сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Противник выдохся и бросил последние силы на Киев и Харьков. Такое мнение высказал на брифинге советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– В Харькове противника противника оцепили и разгромили. То же и в Киеве. Тактическое отступление противника показывает, что и этот его план провалился, – заявил Арестович.

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Народный депутат Федор Вениславский говорит, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться в ближайшее время или, возможно, уже начались.

– Наши делегаты будут точно отстаивать интересы Украины и ни на один компромисс относительно территориальной целостности Украины не пойдут, – говорит нардеп.

По его словам, на переговорах Украину представляют сотрудники Офиса президента и МИД.

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Правила поведения в зоне боевых действий

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило о семикратном превышении норм поглощенной дозы на датчике рядо с объектом хранения радиоактивных отходов Вектор, Подлесный, Третья очередь и Бурякивка.

Это свидетельствует о некорректном использовании оккупантами систем безопасности и отсутствии экспертизы для защиты ядерных объектов.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям будет информировать абонентов Киевстар об актуальной ситуации.

СМС-сообщения будут поступать по адресу DSNS UKR.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Лукашенко взял личную ответственность за то, что самолеты, вертолеты и ракеты не двинутся с белорусской территории на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации.

По материалам: fakty.com.ua