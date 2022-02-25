Актуальные новости Украины по состоянию на 16:00 25 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 16:00 25 февраля

В ночь с 23 на 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже вторые сутки. Генштаб ВСУ предоставил информацию о российском вторжении. Главные новости Украины по состоянию на 16:00 25 февраля:

Ситуация в Киевской области . В Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.

. В Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил. На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.

активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия с территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины. На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева. Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок.

оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева. Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска .

. Удержав тяжелые бои, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции.

Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

разрушен. Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус .

. Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ.

По материалам: https://fakty.com.ua