Актуальные новости Украины по состоянию на 12:00 25 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 12:00 25 февраля

В ночь с 23 на 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже вторые сутки. По материалам Факты ICTV, рассказываем главные новости по состоянию на 12:00 25 февраля: