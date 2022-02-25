Актуальные новости Украины по состоянию на 12:00 25 февраля

«Вторжение России в Украину – это начало войны против Европы»: Зеленский опубликовал новое обращение
Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 12:00 25 февраля
В ночь с 23 на 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.
Как обезопасить себя в Киеве: сирены, карта укрытий и работа транспорта
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Как не стать жертвой дезинформации: 10 советов
Война продолжается уже вторые сутки. По материалам Факты ICTV, рассказываем главные новости по состоянию на 12:00 25 февраля: