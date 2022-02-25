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Актуальные новости Украины по состоянию на 12:00 25 февраля

Актуальные новости Украины по состоянию на 12:00 25 февраля

Россия напала на Украину: читай главные новости о происходящем на территории страны по состоянию на 12:00 25 февраля

В ночь с 23 на 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Около пяти часов утра страна-агрессор нанесла ракетные удары по городам Украины. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны. Особый правовой режим установлен на 30 дней с возможностью продления.

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Война продолжается уже вторые сутки. По материалам Факты ICTV, рассказываем главные новости по состоянию на 12:00 25 февраля:

  • Украинские военные обезвредили ДРГ российских оккупантов на Оболони в Киеве, которые были переодеты в форму ВСУ;
  • Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что Вооруженные силы Украины сбили российскую крылатую ракету под Винницей;
  • Воздушная тревога по Харькову! Район Конного рынка. Удар Ураганом или Смерчем по жилому району. Ракета не разорвалась;
  • КГГА просит жителей Оболонского района Киева не выходить на улицу в связи с приближающимися активными боевыми действиями;
  • Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах. Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps;
  • Подразделения оперативного командования Північ уничтожили уничтожили около 20 единиц российских танков на менском направлении на Черниговщине;
  • Уничтожена колонна военной техники, которая двигалась на Чернигов. Потери врага – около 10-15 единиц техники.
По материалам: https://fakty.com.ua

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