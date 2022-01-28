Проклятие Аннабель 2

Жанр: мистика / трилер

Производство: США 2017 г.

Режиссер:Девид Ф. Сандберг

Актеры:Миранда Отто, Стефани Сигман, Талита Бейтман, Лулу Вилсон, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бейли, Керри О’Мелли

История концентрируется на изготовителе кукол и его жене, дочь которых трагически погибает. Двадцать лет спустя они решают открыть свой дом для монахини и нескольких девочек из разрушенного сиротского приюта. Когда одержимое творение изготовителя кукол Аннабель нацеливается на детей, это превращает их убежище в ураган ужаса…