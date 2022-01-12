Почему Леся Никитюк боялась вести реалити «Пара на миллион»?

Ведущая не сразу согласилась на предложение Нового канала о работе над новым реалити. Что же побудило ее принять положительное решение?

«Пара на миллион» — новый формат реалити на украинском телевидении, который Новый канал покажет с 22 февраля. В нем за миллион гривен будут бороться ребята из разных миров: активные и раскрепощенные одинокие девушки, которые в Instagram чувствуют себя, как рыба в воде, и сдержанные одинокие парни, все мысли которых поглощены работой, а в свободное время они смотрят научные ролики и читают книги.

Леся Никитюк и Рома Мищеряков объявили имена победителей «Пары на миллион»

Выходить из зоны комфорта будут не только участники, но и ведущие — звезда Нового канала Леся Никитюк и актер Improv Live Show Роман Мищеряков. Причем Леди Ле сначала даже боялась соглашаться работать над проектом.

— У меня всегда есть сомнения по поводу себя. По гороскопу я Весы — не могу сразу принять решение. И тут поступает приглашение вести реалити «Пара на миллион». В нем люди строят отношения, это уже не «хи-хи-ха-ха», как в «Хто зверху?» Это ответственность, ведь нужно что-то посоветовать людям, — отметила Леся.

После долгих размышлений она все-таки согласилась на предложение к радости поклонников и миллионов зрителей. А подтолкнула Лесю к окончательному решению одна из участниц съемочной группы.

— Когда узнала, что на проекте будет психолог, согласилась его вести. Она очень помогала и участникам, и мне самой, — призналась ведущая Нового канала. — Это важно, ведь некоторые парни из «Пары на миллион» — жертвы школьного буллинга. Иногда я шутила и не понимала реакцию кого-то из участников — они уходили в себя, вспоминали что-то. А вот девушки очень уверенные в себе — даже я до такого уровня не дотягиваю, иногда мне было не по себе от их смелого поведения, могли и матом на камеру загнуть. Я, может, и создаю впечатление простой, но таких вещей никогда себе не позволяю.

Премьера реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Ромой Мищеряковым — 22 февраля на Новом канале!