Александр Педан нашел в Украине «Сикстинскую капеллу»

Ведущий Нового канала проинспектировал один из главных студенческих городов Украины

Лицо Нового канала, ведущий реалити «Эксы» и Improv Live Show, современный папа Александр Педан снимает образовательное тревел-шоу. В рамках социального проекта «УніверCheck» он вместе с 16-летней дочерью Лерой ездит по университетам Украины. Показывает студенческую жизнь города, общежития, аудитории и узнает об особенностях лучших вузов. Все для того, чтобы показать украинцам правду об учебных заведениях, облегчить выбор абитуриентам и помочь дочери определиться с местом обучения после школы. Одной из локаций, выбранной для инспекции командой проекта «УніверCheck», стала Львовская политехника.

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– Мы хотели подчеркнуть мощный ІТ-кластер в городе. Это пока единственный технический вуз в нашем трипе, – говорит Педан. – Если честно, не ожидал такой красоты от подобного заведения. Это, наверное, самый красивый университет, который я видел в Украине. Он построен по образцу Венского, внешне похож на него. И внутри все расписано, разрисовано, поскольку в вузе есть мощный факультет архитекторов. Актовый зал напомнил мне Сикстинскую капеллу в Ватикане.

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Львовская политехника сотрудничает с мировыми компаниями. В частности, там есть лаборатории, созданные Siemens, Muller, Schneider. А ІТ-компания SoftServe позволяет студентам практиковаться у них в офисах и даже предоставляет возможность получить там работу.

– Львов уверенно можно назвать студенческим городом, – отмечает Александр Педан. – Во-первых, там действительно очень много молодежи на улицах! А во-вторых, это совершенно не удивительно, потому что молодежи там есть что делать: множество фестивалей, парков, спортивных площадок… Исторический центр Львова просто нашпигован кафешками, ресторанчиками на любой вкус и кошелек.

Первые выпуски проекта можно будет увидеть на YouTube-канале Александра Педана в марте 2022 года. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.