Как в Украине получить европейский диплом: Александр Педан – о возможностях западноукраинского студента

В образовательное тревел-шоу ведущего Нового канала «ворвался» Ужгород

Главный энерджайзер Нового канала, ведущий проектов «Эксы» и Improv Live Show Александр Педан вместе со своей 16-летней дочерью Лерой снимают социальный проект об университетах Украины «УніверCheck». Уже весной 2022 года на YouTube-канале телеведущего покажут правду о вузах, студенческой жизни в разных городах, общежитиях и интересных возможностях для молодежи.

– Недавно мы осуществили трип в самую отдаленную точку западной Украины – Ужгород, – делится Педан. – Откровенно говоря, люблю его очень давно, поэтому убеждал команду заехать туда. Мы не ошиблись! Город порадовал тем, что очень камерный и приятный. Я бы охарактеризовал так: это как съездить в гости к своей родной бабушке, которая живет в Чехии. Ужгород полон европейского шарма, но в то же время это все наше, украинское. Кроме того, там очень вкусно! А еще – дешево. Большой плюс для местных жителей: если им хочется развеяться, и кажется, что городок маленький, они садятся в автомобиль и уезжают в Будапешт. На это тратят всего 2,5 часа. Интересный факт: из Ужгорода быстрее можно добраться до 12-ти столиц Европы, чем до Киева.

Дочь Александра Педана побывала на взрыве на газовой станции

Александр Педан с дочерью нашли университет, где пациенты-манекены умеют терять сознание и рожать

Александр и Лера Педан побывали в крупнейшем на Закарпатье вузе – Ужгородском национальном университете. Там учится почти 15 тысяч студентов, из которых около 1700 иностранцев. Есть разные специальности, в том числе и сильный медицинский факультет, стоматологический. А еще – факультет, где преподают исключительно на английском языке.

– Огромный плюс: студенты УжНУ один семестр могут учиться и практиковаться за границей, а потом даже получить двойной диплом – украинского и европейского образца, – рассказывает звездный папа. – В универе мощное международное сотрудничество с другими государствами. Понравился предпринимательский подход и молодые преподаватели. У нас был разговор с ректором, который входит в тридцатку лучших нейрохирургов мира. Мне было интересно узнать о его подходе, потому что чувствуется, насколько все четко и сверхсовременно устроено в вузе.

Премьера проекта – в марте 2022 года на YouTube-канале Александра Педана. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.