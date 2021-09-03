Всё ли по-честному и куда делся ресторан: 5 популярных вопросов о первом сезоне «Адской кухни»

6 сентября в 19:00 Новый канал начнет небывалую кулинарную битву

Совсем скоро суровый Шеф Алекс Якутов откроет врата «Адской кухни». Он подготовил сложные испытания, чтобы найти самого искусного, отважного и профессионального кулинара. Кто круче готовит – женщины или мужчины? За 16 выпусков справедливый Шеф поставит точку в извечном гендерном вопросе. Перед премьерой первого сезона кулинарного реалити Новый канал собрал популярные вопросы телезрителей о проекте, а Шеф «Адской кухни» Алекс Якутов и руководитель проекта Алена Синегина на них ответили.

Вопрос 1: Все ли участники – профессиональные повара? Для любителей врата в «Адскую кухню» закрыты?

– Большинство участников – профессиональные повара, но есть парочка талантливых кулинаров-любителей с огромным потенциалом, – рассказывает Алена Синегина. – Чтобы найти наших участников, мы рассмотрели несколько тысяч претендентов. Кастинг проходил в три этапа: просмотр анкет, онлайн-общение и встреча с Шефом в Киеве.

Вопрос 2: Все ли по-честному в реалити или есть заранее прописанные сценарии, где известно, кто вылетит?

– Есть сценарии конкурсов, где описано, какими они должны быть. Но как поведут себя участники – никто не знает, – рассказывает руководитель проекта. – Например, финал реалити был настолько непредсказуемым, что даже съемочная группа разделилась на два лагеря и делала шуточные ставки, кто выйдет из кабинета Шефа и получит главный приз (после финального ужина двое суперфиналистов поднимаются в кабинет Шефа для оглашения вердикта и тот, перед кем дверь окажется открытой, становится победителем проекта – прим. ред.)

Вопрос 3: А что еще кроме готовки будет в «Адской кухне»?

– Будет много личного. Любовь, не всегда разделенная, предложение руки и сердца, симпатия, ненависть, коалиции, чтобы выжить неугодных, дружеская поддержка, много переживаний в моменте, – продолжает руководитель проекта. – Все как в жизни. Ведь во время работы на профессиональной кухне в ресторане все настоящие, все видно, нельзя носить маску, а в запаре на вечернем сервисе невозможно притворяться.

Вопрос 4: Сколько гостей обслужил ресторан «Адской кухни»?

– Около 650 гостей за весь сезон, – говорит Шеф. – Не всегда у поваров выходило вкусно накормить посетителей. Поэтому несколько раз мне пришлось закрыть кухню ресторана, хотя в зале была полная посадка гостей, ожидающих свои блюда.

Вопрос 5: Какова судьба ресторана «Адской кухни»?

– Это телересторан, который был специально построен к сьемкам, – говорит Алена Синегина. – Часть кухонной техники, которую использовали наши повара, специально везли из Испании. Под проект был изготовлен раздаточный стол длиной 10 метров. А сами декорации строили пять недель. После проекта их разобрали, и хранят до второго сезона.

Смотрите реалити «Адская кухня» всей семьей с 6 сентября в 19:00 на Новом канале

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