Обновленные ID-заставки – скоро на Новом канале!

К осеннему сезону Новый канал готовится активно и невероятно вдохновенно. В работе – множество крутых проектов, реализовать которые не помешал даже карантин. «Адская кухня», «Хто зверху?», «Эксы», «Дети против звезд»… Даже самые требовательные зрители будут в восторге от эфирного разнообразия. Но это еще не все! Специально к осеннему сезону Новый канал решил обновить ID-заставки. Поэтому в него ведущие войдут с юмором и легкостью. Впрочем, как и всегда!

Над разработкой идеи обновленных «айдишек» работал промоотдел во главе с Юрием Бондарем, а писала сценарии и снимала режиссер Мария Матвеева. Каждая ID-заставка представляет отдельный проект и раскрывает его суть, одновременно транслируя идеологию Нового канала.

– Мы меняем ID каждый сезон, но сейчас особый случай – «айдишки» должны соответствовать обновленному дизайну канала. Именно от него мы и отталкивались, разрабатывая идеи, – объяснил Юрий Бондарь, руководитель отдела эфирного промо. – Новый концепт оформления канала – «Инь-Янь», или борьба противоположностей, в которой изображен главный посыл: «Мы всегда на твоей стороне в вечной войне полов». Мы создали несколько концепций, и принята была, по моему мнению, самая свежая и наиболее неординарная из них. История показана в двух моментах – «До» и «После» ключевого события. Например, проект «Адская кухня». Первый кадр: Шеф Алекс Якутов стоит с подносом с ингредиентами. Далее Алекс перекрывает камеру этим подносом, а когда она «открывается» – мы видим двух су-шефов с готовыми блюдами и Шефа, готового их рассудить. При этом переход выполнен в TikTok-стиле, который является одним из самых трендовых в последнее время.

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Отдельного внимания заслуживает стилистика ID-заставок: каждый элемент соответствует цветовой гамме бренда и модным трендам. Даже костюмы ведущих!

– В осеннем сезоне «айдишки» не просто будут поддерживать идеологию канала. Одной из главных их задач будет показать, что мы всегда в тренде, следим за новыми тенденциями и придерживаемся их, – рассказала Мария Матвеева, режиссер обновленных ID-заставок Нового канала. – Кроме того, при разработке роликов мы следили, чтобы они были выдержаны в цветах и ​​стилистике Нового канала. Все ведущие должны были выглядеть стильно и передавать цвета бренда. И нам это удалось! Максимально трендовый цвет этого года – зеленый, он и помогал нам в реализации задуманного. Мы показали, как круто цвет нашего канала вливается в любой проект. Даже в «Адской кухне»… Казалось бы, там превалируют только белые и черные кители, но сочные зеленые продукты решали вопрос бренда.

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