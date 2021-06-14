«Иди на***» Сергей Никитюк рассказал, как послал своего фаната

Ведущий пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового канала поделился довольно неприятной историей

Зрители хорошо знают, что Сергей Никитюк достаточно сдержан в своих эмоциях. Кажется, что ничего не может вывести его из равновесия, но в жизни ведущего все же была одна встреча, которая выбила всегда спокойного Сергея из колеи.

Об этом он рассказал в новом выпуске пост-шоу:

– Был обеденный перерыв между длинными съемками, и есть хотелось с пяти утра. У меня имелось всего 15 свободных минут, поэтому я быстро перекусил, и возвращался на площадку. И вот уже подхожу к съемочной локации, а рядом стоит компания подростков и тычут в меня пальцами. Видно было, что они меня узнали, но не могли понять, кто я. Очень громко между собой разговаривали, обсуждали, а потом один из компании развернулся и крикнул мне: «Эй!», – с возмущением рассказал Сергей Никитюк.

Ведущий «Предметки» признался, что ему было очень неприятно, но не потому, что они не узнали его, а из-за хамского поведения.

– «Эй! Фото можно?» – прокричали они мне, – вспоминает Сергей. – И знаешь, что я им ответил? Иди на***!

Ведущий признался, что это был единственный раз в жизни, когда он позволил себе ответить хамством на хамство.

Другие откровенные подробности из жизни Сергея Никитюка смотрите в свежем выпуске пост-шоу «Предметка» с Еленой-Кристиной Лебедь на YouTube прямо сейчас!

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