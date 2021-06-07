«Мандраж нападает»: Елена-Кристина Лебедь — о плюсах и минусах путешествий с собакой

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) поделилась личным опытом поездок по Украине с французским бульдогом

Чуть больше года назад ведущая проекта «Аферисты в сетях», шестой сезон которого Новый канал показывает по понедельникам, Елена-Кристина Лебедь завела домашнего питомца — французского бульдога по кличке Сара. Пес без устали радует хозяйку и ее бойфренда Павла Розенко. И даже делит с ними хобби!

— Сара оказалась для нас идеальной собакой. Вот когда говорят – наша! Как и мы, она обожает путешествовать! Прям мандраж нападает, как только видит, что мы грузим в багажник чемоданы, — рассказала Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Телескоп». — Ее не укачивает, она четко знает, что в подстаканнике – ее розовая мисочка с водой, а на заднем сидении – ее дорожная кроватка. И да – она четко знает, что на подлокотнике посередине – ее место Адмирала (смеется). У нас масса фоток, где она там сидит. Нравится ей контролировать дорогу с очень серьезным видом. Прямо не хватает трубки и фуражки. Мы ее даже называем Адмиралтейство! Ибо на одного адмирала эта суперсерьезная морда не тянет, а вот на целое Адмиралтейство!..

В дороге Сара ведет себя хорошо и спокойно, но без трудностей в таких поездках все же не обходится.

— У нас, увы, не Европа, где «догс френдли» — это норма. Никого не интересует, что это породистая, культурная и обученная собака, — сожалеет ведущая Нового канала. — Что это добрячок-пузячок, который может максимум – зализать до потери пульса. В кафе с собаками нельзя, в отели – тоже. А те единицы, которые работают в европейском формате, мы знаем наизусть. И всегда рады у них снова и снова останавливаться!

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!